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HK Dukla Trenčín podľahla Prešovu v predohrávke 19. kola
Domáci viedli po prvej tretine 1:0 zásluhou Juraja Šišku, ktorý v 15. minúte využil presilovú hru.
Autor TASR
Trenčín 14. novembra (TASR) - Hokejisti HC Prešov si vybojovali prvé víťazstvo v tejto sezóne Tipsport ligy. V sobotňajšej predohrávke 19. kola triumfovali na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení, hoci ešte v závere druhej tretiny prehrávali 0:3. V tabuľke napriek tomu zostali na poslednom mieste tabuľky, Trenčanom patrí piata priečka.
Domáci viedli po prvej tretine 1:0 zásluhou Juraja Šišku, ktorý v 15. minúte využil presilovú hru. Na začiatku prostredného dejstva sa dvoma zásahmi blysol Lukáš Lunter a vyzeralo to, že domáci pôjdu do poslednej tretiny s pohodlným trojgólovým náskokom. V 37. minúte však z pohľadu hostí znížil Dávid Baláž a kontaktný gól vzápätí strelil Eduard Šimun. V 55. minúte poslal duel do predĺženia Kristián Kriška a víťazný zásah si pripísal Šimun, keď v extračase zužitkoval presilovku po chybe Trenčína, ktorý mal dvojminútový trest za veľa hráčov na ľade.
Domáci viedli po prvej tretine 1:0 zásluhou Juraja Šišku, ktorý v 15. minúte využil presilovú hru. Na začiatku prostredného dejstva sa dvoma zásahmi blysol Lukáš Lunter a vyzeralo to, že domáci pôjdu do poslednej tretiny s pohodlným trojgólovým náskokom. V 37. minúte však z pohľadu hostí znížil Dávid Baláž a kontaktný gól vzápätí strelil Eduard Šimun. V 55. minúte poslal duel do predĺženia Kristián Kriška a víťazný zásah si pripísal Šimun, keď v extračase zužitkoval presilovku po chybe Trenčína, ktorý mal dvojminútový trest za veľa hráčov na ľade.
Tipsport liga - predohrávka 19. kola:
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:4 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)
Góly: 15. Šiška (Merkley, Descheneau), 23. Lunter (Krivošík, M. Hrenák), 25. Lunter (Mikuš, Krivošík) - 37. Baláž (Kriška, Jendroľ), 38. Šimun (Ališauskas, Hodass), 55. Kriška (Baláž, Ališauskas), 64. Šimun (Jeri-Leon, Kowalczyk). Rozhodovali: Krajčík, Novák - Knižka, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2187 divákov.
Trenčín: D. Hrenák - Mikuš, Merkley, Hlaváč, Ferenc, Hain, Hatala, M. Hrenák - Kudrna, Šiška, Descheneau - Párička, Krajč, Bubela - Krajčovič, Krivošík, Lunter - Dudáš, Kalis, Sabadka
Prešov: Vyletelka - Hodass, Ališauskas, Jendroľ, Constantini, Kowalczyk, Kobolka, Valent, Baláž - Archibald, Jeri-Leon, Bukarts - Faith, Šimun, Hamráček - Chalupa, Frič, Sedlacek - Feranec, Kriška, Giľák
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:4 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)
Góly: 15. Šiška (Merkley, Descheneau), 23. Lunter (Krivošík, M. Hrenák), 25. Lunter (Mikuš, Krivošík) - 37. Baláž (Kriška, Jendroľ), 38. Šimun (Ališauskas, Hodass), 55. Kriška (Baláž, Ališauskas), 64. Šimun (Jeri-Leon, Kowalczyk). Rozhodovali: Krajčík, Novák - Knižka, Hercog, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2187 divákov.
Trenčín: D. Hrenák - Mikuš, Merkley, Hlaváč, Ferenc, Hain, Hatala, M. Hrenák - Kudrna, Šiška, Descheneau - Párička, Krajč, Bubela - Krajčovič, Krivošík, Lunter - Dudáš, Kalis, Sabadka
Prešov: Vyletelka - Hodass, Ališauskas, Jendroľ, Constantini, Kowalczyk, Kobolka, Valent, Baláž - Archibald, Jeri-Leon, Bukarts - Faith, Šimun, Hamráček - Chalupa, Frič, Sedlacek - Feranec, Kriška, Giľák