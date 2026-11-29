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HK Dukla Trenčín porazil HC ’05 Banská Bystrica 3:2 v 24. kole
Trenčania si upevnili 8. miesto a deviatej Banskej Bystrici sa vzdialili na rozdiel piatich bodov.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 29. novembra (TASR) - Hokejisti Trenčína ukončili negatívnu sériu prehier a v nedeľňajšom 24. kole Tipsport ligy triumfovali nad Banskou Bystricou 3:2. Na všetkých troch góloch Dukly sa podieľal Miloš Bubela, ktorý dva sám strelil a asistoval na presný zásah Filipa Krivošíka. Trenčín vyhral po sedemzápasovej šnúre prehier, „barani“ nezískali tri body v siedmom stretnutí za sebou.
Trenčania si upevnili 8. miesto a deviatej Banskej Bystrici sa vzdialili na rozdiel piatich bodov.
Tipsport liga - 24. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC ’05 Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Bubela (Kukuča), 28. Krivošík (Kukuča, Bubela), 50. Bubela (Kukuča, Korenčík) – 25. Šoltés (Zigo), 43. Gron (Drugge). Rozhodcovia: Crman, Čahoj – Frimmel, Gegáň, vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše: Dudáš - Čunderlík (obaja 5 min za bitku), presilovky a oslabenia: 0:0, 1857 divákov
Trenčín: D. Hrenák – Mikuš, Hatala, Hlaváč, J. Ferenc, Hain, Korenčík, Kršák, Dudáš – Kudrna, Campbell, Descheneau – Bubela, Krivošík, Kukuča – L. Lunter, Šiška, Krajč – Krajčovič, Kalis, Šandor
Banská Bystrica: Gajan – Česánek, Michalčin, Žabka, C. Hults, Fereta, Drugge, Kadyrov – R. Faith, M. Hults, Bondra – Šoltés, Zigo, Sedliačik – Gron, Čunderlík, A. Varga – Kabáč, Tomka, Plančár
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Miloš Bubela, útočník Trenčína: „Tlačili sme to pred sebou, hrali sme dobré zápasy a dnes to konečne ´kliklo´ a vyhrali sme. Konečne mi to tam padlo, ale hrali sme dobre celá formácia. Takto keď budeme hrať každý zápas, tak to na seba nenechá čakať a bude to padať.“
Todd Woodcroft, tréner Trenčína: „Najprv by som chcel v mene Dukly Trenčín uistiť, že Samuel Fereta je v poriadku. Dostal silný úder pukom do tváre, takže na Samuela myslíme. To je prvá vec. Bol to pre nás typický zápas s rozdielom jedného gólu. Niektoré z našich nedávnych prehier boli zápasy s rozdielom jedného gólu, s výnimkou zápasu v Poprade. Dnes sa nám podarilo otočiť vývoj a využiť to v náš prospech vďaka mnohým dobrým zablokovaným strelám a bojovnému prístupu nášho tímu. Sme z toho naozaj potešení.“
Trenčania si upevnili 8. miesto a deviatej Banskej Bystrici sa vzdialili na rozdiel piatich bodov.
Tipsport liga - 24. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC ’05 Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Bubela (Kukuča), 28. Krivošík (Kukuča, Bubela), 50. Bubela (Kukuča, Korenčík) – 25. Šoltés (Zigo), 43. Gron (Drugge). Rozhodcovia: Crman, Čahoj – Frimmel, Gegáň, vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše: Dudáš - Čunderlík (obaja 5 min za bitku), presilovky a oslabenia: 0:0, 1857 divákov
Trenčín: D. Hrenák – Mikuš, Hatala, Hlaváč, J. Ferenc, Hain, Korenčík, Kršák, Dudáš – Kudrna, Campbell, Descheneau – Bubela, Krivošík, Kukuča – L. Lunter, Šiška, Krajč – Krajčovič, Kalis, Šandor
Banská Bystrica: Gajan – Česánek, Michalčin, Žabka, C. Hults, Fereta, Drugge, Kadyrov – R. Faith, M. Hults, Bondra – Šoltés, Zigo, Sedliačik – Gron, Čunderlík, A. Varga – Kabáč, Tomka, Plančár
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Miloš Bubela, útočník Trenčína: „Tlačili sme to pred sebou, hrali sme dobré zápasy a dnes to konečne ´kliklo´ a vyhrali sme. Konečne mi to tam padlo, ale hrali sme dobre celá formácia. Takto keď budeme hrať každý zápas, tak to na seba nenechá čakať a bude to padať.“
Todd Woodcroft, tréner Trenčína: „Najprv by som chcel v mene Dukly Trenčín uistiť, že Samuel Fereta je v poriadku. Dostal silný úder pukom do tváre, takže na Samuela myslíme. To je prvá vec. Bol to pre nás typický zápas s rozdielom jedného gólu. Niektoré z našich nedávnych prehier boli zápasy s rozdielom jedného gólu, s výnimkou zápasu v Poprade. Dnes sa nám podarilo otočiť vývoj a využiť to v náš prospech vďaka mnohým dobrým zablokovaným strelám a bojovnému prístupu nášho tímu. Sme z toho naozaj potešení.“