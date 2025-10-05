< sekcia Šport
HK Dukla Trenčín prehrali v zápase s HK 32 Liptovský Mikuláš 1:2
Vedenia sa ako prví ujali domáci, keď sa v 30. minúte presadil svojím šiestym presným zásahom v sezóne Jordan Bellerive.
Autor TASR
Trenčín 5. októbra (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš vyhrali v nedeľňajšom dueli 9. kola Tipsport ligy na ľade HK Dukla Trenčín 2:1 po predĺžení. Víťaznú sériu tak natiahli na štyri zápasy.
Vedenia sa ako prví ujali domáci, keď sa v 30. minúte presadil svojím šiestym presným zásahom v sezóne Jordan Bellerive. Už v 33. minúte však odpovedal Jakub Nespala a duel napokon dospel až do predĺženia. V ňom rozhodol o víťazstve Liptákov v presilovej hre svojím piatym gólom v sezóne Xavier Cormier.
Vedenia sa ako prví ujali domáci, keď sa v 30. minúte presadil svojím šiestym presným zásahom v sezóne Jordan Bellerive. Už v 33. minúte však odpovedal Jakub Nespala a duel napokon dospel až do predĺženia. V ňom rozhodol o víťazstve Liptákov v presilovej hre svojím piatym gólom v sezóne Xavier Cormier.
Tipsport liga - 9. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 30. Bellerive (Josling, Hatala) - 33. Nespala (Réway), 63. Cormier (Flood, Réway). Rozhodcovia: Novák, Klejna – Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1912 divákov.
Trenčín: Hrenák - Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon - Ahl, Vitolinš, Leskinen - Lapšanský, Bellerive, Josling - Záborský, Šiška, Dudáš - Hudec, Krajč, Krajčovič
L. Mikuláš: Lebedeff - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Bíly, F. Fekiač, Kadlubiak - Sukeľ, Cormier, Nespala - Réway, Tritt, Šandor - Ferkodič, Uhrík, Vojtech - Kuba, Vankúš, Kotvan
HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 30. Bellerive (Josling, Hatala) - 33. Nespala (Réway), 63. Cormier (Flood, Réway). Rozhodcovia: Novák, Klejna – Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1912 divákov.
Trenčín: Hrenák - Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Kalis, Nikmon - Ahl, Vitolinš, Leskinen - Lapšanský, Bellerive, Josling - Záborský, Šiška, Dudáš - Hudec, Krajč, Krajčovič
L. Mikuláš: Lebedeff - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Bíly, F. Fekiač, Kadlubiak - Sukeľ, Cormier, Nespala - Réway, Tritt, Šandor - Ferkodič, Uhrík, Vojtech - Kuba, Vankúš, Kotvan