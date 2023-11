HK Dukla Trenčín zvíťazil nad HKM Zvolen 4:3 pp v 18. kole

Tipos extraliga - 18. kolo:



HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 4:3 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)



Góly: 35. Charbonneau (Immo), 48. Conway (Charbonneau), 58. Hudec (Baláž), 63. Sloboda (Petráš) - 1. Sládok (Hain, Langkow), 32. Marcinek (Csányi, Kašlík), 60. Zuzin. Rozhodovali: Konc ml., Výleta - Kacej, Vyšný, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3554 divákov



Trenčín: LaCouvee - Starosta, Pietroniro, Bokroš, Ekberg, Nemčík, Hudec, Faranec, Goljer - Hudec, Baláž, Giľák - Immo, Conway, Charbonneau - Krajčovič, Mikúš, Vaňo - Sloboda, Sojčík, Petráš



Zvolen: Kupsky - Sládok, Hain, C. Hults, Kapcheck, Rauhauser, Kubka, Čulík - Bondra, Langkow, Rymsha - Hecl, M. Hults, Mucha - Zuzin, Viedenský, Marcinek - Csányi, Šiška, Kašlík

Trenčín 17. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zdolali v piatkovom stretnutí Tipos extraligy hráčov HKM Zvolen 4:3 po predĺžení a triumfovali už v piatom zápase za sebou.Hostia išli do vedenia už po siedmich sekundách hry zásluhou obrancu Jozefa Sládka. Nasledujúcu polhodinu gól nepadol, až kým na 2:0 nezvýšil v polovici druhého dejstva Patrik Marcinek. O tri minúty na to sa Trenčanom podarilo streliť kontaktný gól, presadil sa Kanaďan Jonathan Charbonneau. Záverečná tretina priniesla drámu. Najskôr vyrovnal Scott Conway a Trenčanov poslal do vedenia v 58. minúte Denis Hudec. Hostia však vyskúšali hru bez brankára a 19 sekúnd pred koncom ich zachránil Peter Zuzin. O triumfe domácich rozhodol v predĺžení Marek Sloboda.