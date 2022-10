Hokej-TEL: Spišská Nová Ves vyhrala nad HK Dukla Trenčín 3:2

Tipos extraliga - 13. kolo:



HK GROTTO Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)



Góly: 1. Salituro (Vandas, Verbeek), 15. Štrauch (Majdan, Vandas), 52. Salituro (Ordzovenský, Rapáč) - 11. Thelin (Flick, Valach), 54. Flick (Pietroniro, Čacho). Rozhodovali: Smrek, Korba - Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 6:8 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2130 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Ulander, Beaudry, Romaňák, Ordzovenský, Malina, Žiak - Vandas, Salituro, Verbeek - B. Rapáč, Nellis, Majdan - Giľák, Bortňák, Štrauch - Šuty, Tkáč, Hamráček



Trenčín: LaCouvee - Tourigny, Starosta, Pietroniro, Ulrych, Martiška, Hlaváč, Pazdera - Petráš, Čacho, Sloboda - Thelin, Flick, Valach - Hudec, Sojčík, Krajčovič - Stahoň, Gaťár, Vaňo





HC MV Transport Prešov - HC MIKRON Nové Zámky 1:4



HC MV Transport Prešov - HC MIKRON Nové Zámky 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)



Góly: 7. Gerlach (Nauš, Martin) - 27. Jackson (Farley), 28. J. Mikúš (Šišovský, Barto), 34. Farley (Ligas), 60. Števuliak. Rozhodovali: Goga, Novák - Jurčiak, Tvrdoň, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Lalík, Ballhorn, Giles, D. Jendroľ, Nátny - Šimek, Šimun, Žilka - Nauš, Gerlach, Martin - K. Jendroľ, Girduckis, Neuls - Sýkora, Klíma, Krajč - Zuščák



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Ligas, Lee, Chovan, Roman, Knižka - Jackson, Johnson, Farley - Števuliak, T. Mikúš, Klempa - Šišovský, J. Mikúš, Barto - Mišiak, Ondrušek, Faith



HK Dukla Ingema Michalovce - HC ´05 B. Bystrica 2:4

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

HK Dukla Ingema Michalovce - HC ´05 Banská Bystrica 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)



Góly: 12. Žitný (Glazkov, Vašaš), 36. Osburn (Zabusovs, Lapšanský) - 4. Troock, 25. Gašpar (Sukeľ, Bačik), 37. Jendek (Björkung), 59. Bačik (Tamáši, Kabáč). Rozhodovali: Žák, Moller - Ordzovenský, D. Konc ml., vylúčení: 4:8 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2752 divákov.



Michalovce: Vošvrda - Michalčin, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik - Žitný, Suja, Buc - Zabusovs, Pavlovs, Lapšanský - Stripai, Galamboš, Chalupa - Vašaš, Bjalončík, Paločko



Banská Bystrica: Rahm - Pavlin, Bačik, Björkung, Kojo, Bača, Ďatelinka, Fridel - Troock, Kontos, Jendek - Kabáč, Tamáši, Šoltés - Sukeľ, Urbánek, Gašpar - Výhonský, Sojka, Gabor

HK Nitra - HK Poprad 3:2

HK Nitra - HK Poprad 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)



Góly: 12. Bajtek (Lacka, Gajdoš), 16. Tvrdoň (Švarný, Solenský), 49. Krivošík (Holešinský, Morrison) - 35. Záborský (Kukuča, Vainio), 41. Mlynarovič (Valigura). Rozhodovali: Stano, Výleta - Synek, Haringa, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše: Pekarčík (Nitra) TH za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2379 divákov.



Nitra: Honzík – Mezei, Bodák, Donaghey, Švarný, Erkamps, Gajdoš, Pupák – Holešinský, Buncis, Krivošík – A. Sýkora, Morrison, Solenský – Tvrdoň, Hrnka, Pekarčík – Molnár, Šramaty, Lacka - Bajtek



Poprad: Peters – Drgoň, Meliško, Vainio, Kotvan, Bokroš, Brincko, Jasečko – Yogan, Paukovček, Záborský – Svitana, Mlynarovič, Valigura – Kukuča, Paločko, S. Petráš – Dlugoš, Suchý, Sokoli



HKM Zvolen vyhral nad MHk 32 Liptovský Mikuláš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:5 pp (3:2, 1:2, 1:1 - 1:0)



Góly: 7. Hecl (Sideroff, Huntebrinker), 11. Hecl (Zuzin, Langkow), 14. Zuzin (Messner, Huntebrinker), 28. Zuzin (Hain), 58. R. Bondra (Viedenský, Zuzin), 61. Messner (Hecl, Huntebrinker) - 4. Šmída (Saari), 20. Handlovský (Walega, Drábek), 25. Handlovský (Kuru, Michalík), 35. Saari (Pavúk, Marek Hudec), 50. Handlovský (Pavúk, Michalík). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Kacej, M. Orolin, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1725 divákov.



Zvolen: Trenčan – Kubka, Sládok, Hain, Messner, Mudrák, Hanna, S. Barcík – Jedlička, Šiška, Kašlík – Zuzin, Langkow, R. Bondra – Sideroff, Huntebrinker, Hecl – Marcinek, Viedenský, Csányi



L. Mikuláš: Kozel (29. M. Valent) – Ventelä, Mesikämmen, Novajovský, Pavúk, Mezovský, Marek Hudec, Kapičák – Karsums, Kuru, Kriška – Handlovský, Walega, Michalík – Šmída, Saari, Uhrík – Braun, Vähätalo, Drábek – Kalousek

Spišská Nová Ves 28. októbra (TASR) - Hokejisti HK GROTTO Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovom zápase 13. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 3:2. Dvomi gólmi sa na víťazstve domácich podieľal kanadský útočník Dante Salituro. Rozhodcovia prerušili duel počas tretej tretiny po tom, ako medzi striedačky padla dymovnica.Pre Spišiakov to bolo siedme víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 21 bodov a upevnili si priebežnú štvrtú priečku. Trenčania, ktorí odohrali všetkých 13 doterajších zápasov na klziskách súperov, sú s 11 bodmi na poslednom 12. mieste.Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky zvíťazili v piatkovom zápase 13. kola Tipos extraligy na ľade HC MV Transport Prešov 4:1. Pripísali si štvrté víťazstvo v sérii a desiate v sezóne.Šarišania viedli po prvej tretine 1:0, o zisku troch bodov rozhodli Novozámčania v druhej časti, ktorá sa skončila 3:0 v ich prospech. Víťazný gól dal v 28. minúte Juraj Mikúš, keď skóroval 63 sekúnd po vyrovnávajúcom góle Roberta Jacksona.Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom zápase 13. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:2. Vrátili tým súperovi prehru 2:3 z prvého vzájomného duelu v sezóne. Michalovce majú po 13 odohratých stretnutiach 17 bodov a sú na priebežnom 6. mieste. Banská Bystrica je s 15 bodmi na 10. mieste.Hokejisti Nitry zdolali v 13. kole Tipos extraligy HK Poprad 3:2. "Corgoni" sa tak revanšovali súperovi za prehru 1:5 z 2. kola na popradskom ľade. "Kamzíci" dokázali v priebehu zápasu zmazať dvojgólové manko, no napriek tomu v Nitre nezískali ani bod. O výhre domácich rozhodol v 49. minúte premiérovým gólom v sezóne Filip Krivošík.Hokejisti Zvolena zvíťazili v 13. kole Tipos extraligy nad Liptovským Mikulášom 6:5 po predĺžení, pričom stratili v domácom prostredí prvý bod v tejto sezóne. Duel mal dvoch dvojgólových strelcov na zvolenskej strane Hecla a Zuzina. Na opačnej strane sa prezentoval hetrikom Handlovský.Do vedenia išli hostia vo 4. minúte, keď sa po buly presadil spoza kruhu pohotový Šmída. Domáci odpovedali do troch minút Heclom a tento hráč otočil stav z 0:1 na 2:1. V 14. minúte sa v presilovke presadil Zuzin, vsietil prvý gól v sezóne. Lenže hostia ťažili ešte do prestávky z prevahy po skončenej presilovke, Handlovský od modrej takisto prvým gólom v sezóne znížil. V strednom dejstve Handlovský najprv vyrovnal voľný z medzikružia, ale tretím dvojgólovým strelcom sa stal Zuzin, ktorý zakončil z kruhu bez prípravy. Liptáci potom vystriedali brankárov a opäť vyrovnali, tentoraz Saarim z dorážky na 4:4. V tretej tretine po strele Pavúka tečoval puk Handlovský a skompletizoval hetrik. Z troch bodov sa však netešil, pretože domáci vyrovnali v hre bez brankára zblízka Bondrom a v 32. sekunde predĺženia rozhodol o dvoch bodoch pre Zvolen Messner.