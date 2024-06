Hádzanárov Košíc povedie tréner Tumidalský, Paul vystriedal Shejbala

Košice 20. júna (TASR) - Novým hlavným trénerom hádzanárov HK Košice sa stal Peter Tumidalský. Vo funkcii vystriedal Martina Liptáka, ktorý viedol tím v ročníku 2023/2024. Po ňom sa rozhodol definitívne ukončiť trénerskú kariéru. Klub na sociálnych sieťach informoval aj o príchode brankára Teodora Paula, ktorý nahradí Michala Shejbala.



Košickí hádzanári obsadili v nedávno skončenej sezóne 4. miesto po tom, čo prehrali sériu o bronz s Bojnicami 2:3 na zápasy. Tréner Lipták po predošlom ročníku 2022/2023 avizoval koniec s trénerstvom, no v úvode ročníka vystriedal svojho nástupcu Maroša Vikartovského. Napokon pri tíme dokončil sezónu, no po nej už definitívne skončil s prácou trénera a v klube bude pôsobiť ako konzultant.



Koniec kariéry potvrdil aj brankár Michal Shejbal, ktorého nahradí dlhoročný reprezentant Teodor Paul. Ide už o druhú predsezónnu posilu zvučného mena. Do HK Košice zamieril aj ďalší skúsený reprezentant Tomáš Urban, ktorý sa po rokoch v zahraničí rozhodol pre návrat do slovenskej extraligy.