HK MŠK Indian Žiar nad Hronom zvíťazili nad Vlci Žilina 2:1

TIPOS Slovenská hokejová liga - 5. zápas semifinále play off:



HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - Vlci Žilina 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 56. Pohl - 7. Magdolen (Jakúbek, Gašpar), 23. P. Halama (Magdolen, Chlepčok). Rozhodovali: J. Konc ml., Výleta - M. Orolin, Klejna, vylúčení: 1:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4057 divákov.



/stav série: 2:3/



Žilina: Romančík - Šidlík, Pohl, Novák, Grebešnikov, Pacalaj, Sloboda, Nahálka, Růžička- Varga, Bečka, Kluka - Macek, Mráz, Koyš - Sýkora, Paukovček, Melcher - Rehák, Jakubík, Lopušan



Žiar nad Hronom: Petrík - Gabri, Pač, Ganz, Kobolka, Lopejský, Demiters - Jakúbek, Magdolen, Gašpar - Chlepčok, Suchý, Gabor - Čunderlík, Halama, Tatár - Brumerčík, Šeliga, Rajčan - M. Molnár

Žilina 7. apríla (TASR) - Hokejisti HK MŠK Indian Žiar nad Hronom zvíťazili v piatom semifinálovom zápase play off TIPOS Slovenskej hokejovej ligy na ľade tímu Vlci Žilina 2:1. Stav série znížili na 2:3, šiesty duel je na programe v nedeľu v Žiari nad Hronom.Hostia naštrbili snahu Žilinčanov o domáce postupové oslavy už v 7. minúte. Magdolen sa dostal do úniku, po ktorom otvoril skóre - 1:0. Žilinčania boli v prvej tretine strelecky aktívnejší, ale brankár Petrík bol pre nich veľká prekážka. Hostia zvýšili svoj náskok v 23. minúte, keď Halama zužitkoval Magdolenovu prihrávku 2:0. Oba tímy mali v ďalšom priebehu niekoľko sľubných šancí, no skóre sa zmenilo až v 56. minúte. Žilinčania v tom čase stupňovali svoj tlak, ktorý vyústil do gólu Pohla, ktorý dorazil vlastnú strelu - 2:1. Domáci však v ďalšom priebehu nepridali vyrovnávajúci gól a hostia aj vďaka výkonu brankára Petríka vrátili sériu na domáci ľad.