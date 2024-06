HK Nitra angažoval amerického útočníka Algera

Nitra 13. júna (TASR) - Prvou zahraničnou posilou hokejistov HK Nitra pred sezónou 2024/2025 sa stal 26-ročný americký útočník Austin Alger. Do tímu úradujúceho majstra slovenskej extraligy prišiel s vizitkou najproduktívnejšieho hráča play off druhej najvyššej fínskej súťaže Mestis. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Pre Algera bola uplynulá sezóna 2023/2024 prvá mimo Severnej Ameriky. V základnej časti fínskej súťaže odohral v drese IPK Iisalmi 38 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 22 gólov a 19 asistencií. V produktivite play off triumfoval po tom, čo v 20 dueloch strelil 10 gólov a pri 13 asistoval. Prispel nimi k celkovému prvenstvu svojho tímu. Pred pôsobením vo Fínsku si vyskúšal zámorské súťaže ECHL a SPHL, za sebou má aj päť sezón v univerzitnej súťaži NCAA vo farbách Canisius College.