HK Nitra angažovala obrancu Greena, Erkamps skončil

Nitra 18. decembra (TASR) - V defenzíve hokejistov HK Nitra nastali dve zmeny. V tíme skončil Kanaďan Macoy Erkamps a uvoľnené miesto legionára zaplnil Luke Green. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Erkamps odohral v prebiehajúcej sezóne 2022/2023 21 extraligových zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal gól, dve asistencie, osem trestných minút a päť mínusových bodov.



Pre 24-ročného Greena bude Nitra tretie európske pôsobisko. V ročníku 2020/2021 si nakrátko vyskúšal hokej vo Fínsku, sezónu 2021/2022 strávil v druhej najvyššej švédskej súťaži. V drese Västerviks IK nastúpil do 45 zápasov, v ktorých mal bilanciu štyri góly a 15 asistencií. V roku 2016 ho zo 79. miesta draftoval klub Winnipeg Jets, ale do NHL sa nepresadil.