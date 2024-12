Nitra po predĺžení podľahla Slovanu 2:3

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 29. Bajtek (Lacka, Čederle), 51. Bubela (Hrnka) - 8. Ortega, 14. Hoelscher (Golian, Maier), 65. Acolatse (Hoelscher, Minárik). Rozhodcovia: Žák, Krajčík - D. Konc ml., Junek, vylúčení: 3:3 na 2 min, navyše: Bubela 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3600 divákov.



Nitra: Aittokallio - Green, Auk, Cotton, Mezei, Vitaloš, Lisý, Bača - Lacka, Čederle, Jackson - Ritchie, Gill, Buček - Hrnka, Bubela, Bajtek - Chrenko, Stümpel - Ferkodič



Slovan: Kiviaho - Acolatse, Brincko, Golian, Ahnelöv, Maier, Bačik, Fabuš – Pecararo, Hoelscher, Ortega – Bakoš, Peterek, Takáč – Puliš, Minárik, Lukošik – Bjalončík, Preisinger, Dudáš





hlasy trénerov /zdroj: TASR/:



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Prvá tretina nebola podľa našich predstáv a bola veľmi slabá. Bol plný štadión, hral tu Slovan a musíme vstúpiť do zápasu s väčšou emóciou a chcením. Prvú tretinu sme boli zakríknutí a bojazliví. Od druhej tretiny to bolo fajn a robili sme veci, na ktoré sme sa pripravovali. Výsledok bol, že sa hra zmenila a mali sme väčšiu časť hry a viac šancí."

Peter Oremus, tréner Slovana: "V tejto chvíli sme veľmi konsolidovaní. Nastala obmena kádra a tréningy sú veľmi dobré. Kabína sa stmelila, chalani plnia to, čo majú a teraz sa prejavuje aj ich herná kvalita a zápasy sú víťazné. Nitra má dobré mužstvo a o to viac nás výsledok teší."



TEL - 32. kolo:



Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 31. Majdan (Ford, Groch), 47. Rapáč (Karaffa, Ford), 57. Meireles (Hannoun, Ford) - 29. Krastenbergs (Rockwood). Rozhodcovia: Štefik, Jobbágy - Tomáš, Šoltés, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia 0:0, 4200 divákov



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Žiak, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch, Karaffa - Rapáč, Ford, Majdan - Hannoun, Meireles, Kestner - Danielčák, Drábek, Števuliak - Vandas, Miklucha, Džugan



Michalovce: Junca - Svitana, Slováček, Marcinko, Brejčák, Drgoň, Gabriel - Lukosevicius, Rockwood, Krastenbergs - Fominych, Rönni, Valach - Škvarek, Nardi, Michnáč - Vašaš, Solenský, Kabáč

Nitra 28. decembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava triumfovali v sobotňajšom zápase 32. kola Tipos extraligy na ľade Nitry 3:2 po predĺžení a svoju víťaznú sériu natiahli už na päť duelov."Belasí" otvorili skóre v 8. minúte, keď sa dostali rýchlo do útočného pásma a Ortegova strela prepadla Aittokalliovi do siete. O šesť minút to už bolo 2:0 pre hostí vďaka presnej strele Hoelschera do horného rohu bránky. Domáci odpovedali v 28. minúte, keď Lacko našiel na kruhu Bajteka a ten prestrelil Kiviaha. Nitra potom nevyužila dve presilovky, ale po tlaku sa dočkala vyrovnávajúceho gólu v 51. minúte, o ktorý sa postaral Bubela - 2:2.Slovan mohol rozhodnúť v presilovke necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny po faule Bubelu, no domáci sa ubránili a duel dospel do predĺženia. V jeho úvode prišiel ďalší faul Bubelu na Takáča, no tentokrát kolenom a Slovan tak mal k dispozícii presilovku až do konca predĺženia. "Belasí" ju využili 22 sekúnd pred koncom, keď o ich piatom triumf v sérii rozhodol Acolatse. Pre Nitru to bola druhá prehra za sebou.Hokejisti Spišskej Novej Vsi vyhrali v sobotnom zápase 32. kola Tipos extraligy nad Michalovcami 3:1. V neúplnej tabuľke sa tak dotiahli na vedúce Košice, ktoré majú momentálne o bod viac.Víťazný gól v drese finalistu minulej sezóny strelil v 47. minúte Branislav Rapáč a zvýšil na priebežných 2:1. Druhú asistenciu mal Američan Connor Ford, ktorý bol pri všetkých troch presných zásahoch svojho tímu. Michalovce sú šieste a prehrali päť zo šiestich predošlých duelov.