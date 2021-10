HK Nitra v 7. kole Tipos extraligy zdolala HC´05 Banskú Bystricu 5:2

HK Nitra - HC’05 Banská Bystrica 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)



Góly: 13. Buček (Tvrdoň, Hrnka), 26. Buček (Tvrdoň, Raskob), 48. Baláž (Sýkora, Mezei), 52. Holešinský (Krivošík), 58. Holešinský (Švarný) - 40. Mistele (Breton, Ihnačák), 43. Mistele (Gabor, Buček) Rozhodovali: Snášel, Výleta - Synek, Tvrdoň, vylúčení: 7:7 na 2 min, navyše: Crevier-Morin (Banská Bystrica) 5+DKZ za napadnutie zozadu, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1231 divákov



Nitra: Honzík – Raskob, Mezei, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Vitáloš, Pupák – R. Varga, Hrnka, Tvrdoň - Buček, Holešinský, Krivošík - Volko, Baláž, Bajtek - Múčka, A. Sýkora, Drábek



Banská Bystrica: Belányi – Brejčák, Breton, Ďatelinka, Žiak, Bdžoch, Crevier-Morin – Ščerbak, Ihnačák, Bubela - Šoltés, Berger, Fossier - Mistele, Sojka, Jendroľ - Kabáč, Tamáši, Výhonský - Gabor



Nitra 10. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra potvrdili post lídra Tipos extraligy. V dueli 7. kola zdolali doma HC'05 Banská Bystrica 5:2 a pripísali si tretie víťazstvo za sebou.Úvod stretnutia bol opatrný a obe mužstvá dôsledne bránili. Hra nabrala spád až v polovici tretiny, keď prišli prvé presilové hry. V 10. minúte strieľal hosťujúci Ščerbak, ale Honzík jeho pokus zlikvidoval. Lepšie sa o tri minúty darilo Nitranom. V početnej výhode poslal Tvrdoň krížnu prihrávku na Bučeka a ten prvýkrát rozjasal tribúny - 1:0. Vyrovnať mohol v záverečných sekundách unikajúci Bubela, no Honzík bol proti.Výborne chytajúci brankár "corgoňov" sa predviedol aj v 22. minúte, keď zoči-voči vychytal Fossiera. V 26. minúte opäť domáci zakombinovali v presilovke a z identickej pozície prekonal Belányiho opäť Buček. Útočník Nitry mal následne na hokejke aj čistý hetrik, ale jeho bekhendový blafák zastavila žŕdka. V 37. minúte prepadla obrana Nitry a do úniku sa dostala hneď dvojica Bystričanov. Výhonský zobral situáciu na seba, ale Honzík opäť odolal. "Barani" predsa pred druhou prestávkou znížili. Tridsať sekúnd pred koncom tečoval strelu od modrej Mistele.Rovnaký hráč sa zaslúžil na začiatku tretej tretiny o vyrovnanie na 2:2. Nitranov to však nezlomilo a v 48. minúte znovu vyhrávali po úspešnej dorážke Baláža - 3:2. V 50. minúte zrazil Volka nešetrným zákrokom Crevier-Morin a kanadský obranca putoval pod sprchy. Nitrania v päťminútovej presilovke udreli v 52. minúte, keď Belányiho prekonal Holešinský. Zároveň si však nepostrážili unikajúceho Gabora, no Nitru opäť podržal spoľahlivý Honzík. "Barani" nepremenili presilovku o dvoch hráčov a v 58. minúte dal definitívu zápas piaty gól z hokejky Holešinského.