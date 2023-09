HK Nitra prehrala nad HK Popradom 2:4 v 1. kole

HK Nitra - HK Poprad 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)



Góly: 28. Lacka (Slovák, Griffin), 44. Buček (Gill) - 9. Mlynarovič, 26. Šotek (Kukuča, Mlynarovič), 35. Záborský (Kukuča, Drgoň), 59. Kukuča (McFadden, Mlynarovič). Rozhodovali: Crman, Goga - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 4:9 na 2 min, navyše: Pobežal (Nitra) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 3479 divákov





Nitra: Kašík – Gajdoš, Mezei, Green, Kubeš, Vitaloš, Stacha, Valent, Bača – Čederle, Gill, Buček – Griffin, Gates, Bubela – Lacka, Slovák, Bajkov – Okoličány, Pobežal, Bajtek



Poprad: Rabčan – Betker, McFadden, Drgoň, Brejčák, Brincko, Kotvan, Česánek – Kukuča, Coulter, Záborský – Gerlach, Beaudoin, Jendek – Svitana, Mlynarovič, Šotek – Urbánek, Suchý, Kundrik

Nitra 15. septembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad vstúpili do nového ročníka Tipos extraligy triumfom 4:2 na ľade HK Nitra. Víťazný gól hostí zaznamenal v 35. minúte Tomáš Záborský.Vyrovnané prvé dejstvo prinieslo v 9. minúte otvárací gól z hokejky hosťujúceho Samuela Mlynaroviča. V prostrednej časti sa okrem gólových momentov na oboch stranách udial aj dôležitý moment, keď v 32. minúte videl trest do konca stretnutia pri svojom extraligovom debute 16-ročný útočník "" Tomáš Pobežal." to využili na odskočenie o dva góly zásluhou Tomáša Záborského. Domáci ešte zápas zdramatizovali gólom Samuela Bučeka, no ani v záverečnej hre bez brankára vyrovnať nedokázali a triumf Popradu spečatil 65 sekúnd pred koncom do odkrytej bránky Andrej Kukuča.