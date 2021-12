HK Nitra reaguje na vyhlásenie SZĽH: Nerobíme si z hráčov rukojemníkov

Na archívnej snímke z 18. apríla 2021 Šimon Nemec. Foto: TASR/SZĽH - Andrej Galica

"HK Nitra nevychováva rukojemníkov, ale hokejistov





HK Nitra posledných 7 sezón, odkedy sú vo vedení Miroslav Kováčik a Tomáš Chrenko, razí filozofiu výchovy mladých hráčov a reprezentantov pre slovenský hokej. Často aj na úkor výsledkov A-mužstva v Tipos Extralige. Reprezentácia bola aj bude vždy na prvom mieste, čo sme už viackrát dokázali uvoľňovaním hráčov na reprezentačné zrazy. Dokonca aj počas extraligovej sezóny, ako tomu bolo napríklad počas Svetovej zimnej univerziády 2019, kam sme uvoľnili Juraja Šišku. A ako tomu bolo a bude pre potrebu juniorských majstrovstiev sveta, kedy s našimi hráčmi nemôžeme počítať, napriek tomu, že Tipos Extraliga má na programe ďalšie kolá.



Čudujeme sa vyhláseniu SZĽH. Namiesto toho, aby sa vedenie zväzu sústredilo na prípravu na šampionát, zbytočne vyťahuje interné veci na verejnosť. Iba poukazuje na svoj amaterizmus ohľadom celej komunikácie. Navyše vyjadrením, ktoré obsahuje kopec poloprávd, osočí náš klub prostredníctvom médií. Pravdepodobne podľa hesla: "Kto napíše niečo prvý, ten má pravdu." Nerobíme si z hráčov rukojemníkov, ako nás zväz škaredo obvinil. O našom postoji boli v predstihu veľmi dobre informovaní. Samotní hráči takisto prejavili záujem zápas odohrať. Na rozdiel od väčšiny klubov nemáme hráčov do 20 rokov na súpiske len do počtu.



Hlavný tréner juniorskej reprezentácie Ivan Feneš nám oznámil pred zverejnením nominácie, o ktorých hráčov má záujem a zároveň nás ubezpečil, že s nominovanými hokejistami môžeme počítať až do 12. decembra 2021, kedy je na programe posledné kolo Tipos Extraligy pred oficiálnou reprezentačnou prestávkou. Zraz mal byť v pondelok 13. decembra. Následne, o pár dní neskôr, konkrétne 2. decembra vo večerných hodinách nám prišiel email s nomináciou a začiatkom zrazu už 11. decembra.



Dôrazne sa ohradzujeme voči informácii, že sme boli včas upozornení na posun termínu zrazu juniorskej reprezentácie. Nikto s nami nekomunikoval. Až po zverejnení nominácie sme sami telefonicky požiadali hlavného trénera Ivana Feneša a neskôr aj prezidenta SZĽH Miroslava Šatana o dodržanie dohody o uvoľnení našich hráčov až v nedeľu po odohraní posledného zápasu z dôvodu zvýšenej maródky v tíme. Počas rozhovorov sme boli zavádzaní pánom Šatanom, že všetci hráči prídu na zraz už v sobotu, vrátane hráčov pôsobiacich vo Švédsku a Fínsku, čo však zjavne neplatí v prípade Juraja Slafkovského. Trénerom sa má hlásiť až v pondelok 13. decembra 2021 (v sobotu hral za TPS Turku proti SaiPe). Nerozumieme dvojakému metru na hráčov pôsobiacich na Slovensku a v zahraničí.



Časový posun zrazu kvôli zlej pandemickej situácii vnímame ako zbytočný. Chápali by sme, keby SZĽH chce mať nominovaný tím pokope o týždeň skôr, kvôli udržaniu bezpečnej bubliny, ale jeden deň nič nerieši. Zvlášť, keď sa k mužstvu pripojí ďalších niekoľko hráčov až v zámorí.



Mrzí nás amatérsky odkomunikovaný posun termínu zrazu reprezentácie. Myslíme si, že podobne dôležitú akciu, akou sú juniorské majstrovstvá sveta, má mať SZĽH naplánované niekoľko mesiacov dopredu. Počítali sme dlhodobo s uvoľnením našich hráčov ku 13.12.2021.



Vedenie SZĽH sme informovali niekoľkokrát už minulý týždeň, že dvojicu hokejistov pustíme v zmysle pôvodnej dohody 12. 12. 2021 vo večerných hodinách. Aj oficiálna prestávka IIHF sa začína 13. 12. 2021, ako povedal Ivan Feneš v sobotňajšom vydaní denníku Šport – (pozn. "Kluby nám ich oficiálne musia uvoľniť až 13. decembra, ale chceme ich dostať skôr," zaznelo v rozhovore).



HK Nitra je verejnosťou vnímaný ako klub, ktorý dáva najviac príležitostí mladým hráčom. Nerozumieme zbytočnému útoku a vyhrážkam zo strany SZĽH v telefonických rozhovoroch a v článku na zväzovej stránke. Napriek tomu chceme naďalej pokračovať v našej snahe vychovávať hodnotných mladých ľudí pre spoločnosť a šikovných hokejistov pre reprezentáciu SR."

Nitra 12. decembra (TASR) - Hokejový klub HK Nitra zareagoval na svojom oficiálnom webe na vyhlásenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), podľa ktorého extraligový tím porušil pravidlá a platné Stanovy SZĽH tým, že neuvoľnil dvojicu Šimon Nemec a Adam Sýkora pre potreby reprezentačného tímu do 20 rokov. Podľa nitrianskeho klubu nie je pravda, že si robí z hráčov rukojemníkov, zväz bol o postoji HK Nitra dopredu informovaný a samotní hokejisti prejavili záujem odohrať nedeľňajší zápas TIPOS Extraligy so Slovanom Bratislava.Nemec so Sýkorom nedorazili do Piešťan na sobotňajší zraz slovenskej "dvadsiatky", ktorá sa pripravuje na juniorské MS. Na stanovený termín začiatku kempu ich klub neuvoľnil s dodatkom, že do národného tímu oboch pustí až po tom, ako odohrajú nedeľňajší duel so Slovanom. Vedenie reprezentácie verejne požiadalo vedenie HK Nitra, aby hráčov uvoľnilo pre potreby juniorskej reprezentácie čo najskôr a nerobilo z nich rukojemníkov tejto situácie. Konštatovalo, že klub týmto krokom porušuje pravidlá a platné Stanovy SZĽH v súvislosti s uvoľňovaním hráčov pre povinnosti štátnej reprezentácie, konkrétne bod 4.1.2 Stanov, v ktorom sa píše:SZĽH upozornil vedenie klubu, že ak hráči do stretnutia nastúpia, podľa bodu 3.5.5 Súťažného poriadku SZĽH bude ich štart klasifikovaný ako neoprávnený.