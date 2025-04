HK Nitra zdolala HC Košice 3:1 v 6. finálovom zápase

Nitra 27. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili na domácom ľade nad HC Košice 3:1 v šiestom finálovom zápase play off Tipos extraligy. „Corgoni“ si tak vyrovnaním série na 3:3 vynútili siedmy duel, ktorý rozhodne o majstrovi. Rozuzlenie prebiehajúceho ročníka prebehne v utorok na ľade Košíc.



Nitrania mali výborný vstup do zápasu. Už po 75 sekundách hry viedli zásluhou amerického útočníka Josha Passolta. Tomu sa otvorila poloprázdna bránka po kombinácii Miloša Bubelu a Robbyho Jacksona - 1:0. Nitrania mohli viesť aj dvojgólovým rozdielom, po strele Róberta Bača však zachránila hosťujúceho brankára Jaroslava Janusa žrď. V závere prvého dejstva pomohol domácim na opačnej strane Libor Kašík pri zakončení Mareka Bartánus, ktorý nastúpil prvýkrát vo finálovej sérii.



V prostrednej časti boli bližšie ku gólu domáci, ktorí mohli duel rozhodnúť. Zlyhali však v efektivite, šance Tomáša Pobežala či Jacksona sa neskončili gólom. Nitrania mali streleckú prevahu, no ani 18 striel do priestoru bránky nestačilo. Košičanov zachránil päť sekúnd pred koncom druhej tretiny Janus, ktorý schoval do lapačky strelu Sebastiána Čederleho v prečíslení dvoch proti jednému.



Dôležitý moment duelu prišiel v 49. minúte. V útočnom pásme fauloval krosčekom Róbert Bačo a videl trest do konca stretnutia. Nitrania bránili päťminútovú oslabovku veľmi dobre, v závere však prekonal Kašíka strelou z kruhov Danick Martel. Rovnakou mincou odpovedala aj Nitra. Obranca Eduard Šedivý pichol pred bránkou medzi nohy Pobežala a po vzhliadnutí videa putoval pod sprchy. Domáci využili početnú výhodu expresne rýchlo, už po 11 sekundách sa presadil z dorážky Jaedon Descheneau a poslal „corgoňov“ do vedenia. Košice čakala už náročná úloha, v pokračujúcom oslabení ešte skúsili hostia hru bez brankára, no v rovnovážnom stave inkasovali z hokejky Filipa Bajteka a sériu tak rozhodne až posledný možný duel sezóny.







finále play off Tipos extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HC Košice 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)



Góly: 2. Passolt (Bubela, Jackson), 59. Descheneau (Passolt, Green, 60. Bajtek (Vitaloš) - 54. Martel (Chovan). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Gegáň, Hercog, vylúčení 1:2 na 2 min., navyše: Bačo (Nitra) 5+DKZ za krosček - Šedivý (Košice) 5+DKZ za seknutie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).



/stav série: 3:3/



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Bača, Green, Stacha, Vitaloš, Hain – Pobežal, Gill, Descheneau – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Bačo – Bajtek, Hrnka, Kováč



Košice: Janus – Rosandič, Teves, Šedivý, Parlett, Deyl, Ferenc, Kvietok – Petráš, Pollock, Jääskeläinen – Archambault, Martel, Mikúš – Rogoň, Havrila, Lamper – Krivošík, Chovan, Bartánus