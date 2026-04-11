HK Nitra zdolala HK Poprad 4:2, Nitra postúpila do finále
Autor TASR
Nitra 11. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra si zahrajú tretíkrát za sebou vo finále play off najvyššej slovenskej súťaže. Víťaz základnej časti zvíťazil v piatkovom 5. stretnutí semifinálovej série nad HK Poprad 4:2 a v sérii triumfoval 4:1 na zápasy. Nitrania vyradili Popradčanov vo vyraďovacej fáze piaty rok za sebou. Súperom „corgoňov“ bude lepší z dvojice HC Slovan Bratislava a HC Košice, pričom „belasí“ vedú v sérii 3:1.
Už po 83 sekundách hry nepomohol hosťom obranca Martin Nemčík, ktorý atakoval domáceho Jakuba Lacku a videl trest do konca zápasu. Päťminútová presilovka však Nitru paradoxne pribrzdila a domáci popradskú bránku vážnejšie neohrozili. Po uplynutí trestu udreli po priamočiarom prechode stredným pásmom Popradčania, ktorých poslal do vedenia bekhendom Alex Šotek. Nitrania vyrovnali zásluhou Artura Turanského, no v úvode prostrednej časti opäť prehrávali po presnom zásahu Aurela Nauša. Favorit využil chvíľkovú nepozornosť v 27. minúte, keď sa v priebehu 49 sekúnd strelecky presadili Jesse Graham a Jakub Lacka. Bola to najdôležitejšia časť duelu, v ktorej Nitra definitívne rozhodla o osude série. Poprad ešte vyskúšal hru bez brankára, v nej však iba inkasoval z hokejky Grahama.
Tipsport liga - play off
semifinále - 5. zápas:
HK Nitra - HK Poprad 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Góly: 12. Turanský (Chrenko, Jackson), 27. Graham (Passolt, Jackson), 27. Lacka (Čederle, Okoličány), 58. Graham – 8. Šotek (Török, Bodák), 22. Nauš (Malina). Rozhodcovia: Jobbágy, Klejna – Pribula, Durmis, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše: Nemčík (Poprad) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3600 divákov (vypredané).
Nitra: Ferguson – Carmichael, Osburn, Bača, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman – Buček, Krištof, Paulovič – Passolt, Lawrence, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Turanský, Chrenko, Hrnka - Kováč
Poprad: Parks – Lefebvre, Sproul, McLeod, Bodák, Nemčík, Fereta, Romančík – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Török, Šotek – Majdan, Kundrik, Výhonský – Malina, Rychlík, Knapík
/konečný stav série: 4:1, Nitra postúpila do finále/
