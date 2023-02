HK Nitra zvíťazil nad HKM Zvolen 4:2

TEL - 42. kolo:



HK Nitra - HKM Zvolen 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)



Góly: 24. Vitaloš (Krivošík, Bajtek), 33. Lacka (Tvrdoň, Pupák), 36. Solenský (Leščenko, Gajdoš), 57. Sýkora - 5. Hecl (Langkow, Mudrák), 7. Hecl (Turnbull, Kubka). Rozhodovali: Baluška, Jobbágy - Riš, Orolin, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Bodák (Nitra) a Jedlička (Zvolen) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3072 divákov.



Nitra: Kašík – Mezei, Green, Gajdoš, Bodák, Stacha, Vitaloš, Pupák – Bajtek, Baláž, Krivošík – A. Sýkora, Gill, Lacka – Tvrdoň, Buncis, Leščenko – Knies, Solenský, Čederle



Zvolen: Paterson – Hain, Messner, Hanna, Mudrák, Sládok, Kubka – R. Bondra, Langkow, Jedlička – Hecl, Huntebrinker, Turnbull – Zuzin, Šiška, Stupka – Csányi, Marcinek, Kolenič

Nitrania sú bod od kvalifikácie play off, Milo: Podržal nás Kašík

Nitra 26. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v 42. kole Tipos extraligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 4:2. Zvolenčania prehrali v piatom stretnutí za sebou a stratili možnosť vyhrať základnú časť.Hostia sa dostali rýchlo do dvojgólového vedenia zásluhou dvoch gólov Hecla.však v prostrednej časti zlepšili hru a dokázali nepriaznivý stav otočiť gólmi Vitaloša, Lacku a Solenského. Na konečných 4:2 pečatil v 57. minúte Sýkora.Hokejisti HK Nitra sú iba bod od zaručenia účasti v kvalifikácii o postup do štvrťfinále play off Tipos extraligy. Výrazne im k tomu pomohlo nedeľňajšie víťazstvo 4:2 nad Zvolenom, ktoré sa však nerodilo ľahko, keďže domáci prehrávali už v 7. minúte 0:2. Ešte stále v hre zostáva aj menej pravdepodobný scenár, že Nitrania vypadnú z najvyššej súťaže. Isté naopak je, že Zvolen už definitívne nemôže vyhrať základnú časť.Hostia začali zápas pod Zoborom výborne, keď sa v priebehu 82 sekúnd dvakrát presadil Marek Hecl, napokon však nezvládli prostrednú časť a neuspeli v piatom stretnutí za sebou. Kouč hostí Peter Oremus pripisuje aktuálnu formu početnej maródke. Menoslov zranených hráčov sa po zápase v Nitre ešte zvýšil o Cartera Turnbulla, ktorý duel nedohral.uviedol Oremus.Domáci sa náročnej úlohy otáčať dvojgólové manko nezľakli a svoj výkon začali postupne gradovať. Nitrania dokázali otočiť vývoj zápasu tromi gólmi v priebehu necelých dvanástich minút.chválil asistent trénera Nitry Dušan Milo. Impulzom pre Nitranov mohol byť aj incident z úvodu 19. minúty, pri ktorom Maroš Jedlička fauloval Adama Sýkoru. Atak na nitrianskeho mladíka nenechal chladným jeho spoluhráča Martina Bodáka, ktorý zhodil rukavice a putoval pod sprchy. Spolu s ním aj tretí najproduktívnejší Zvolenčan.uviedol Sýkora, ktorý v 57. minúte uzavrel zápas gólom na 4:2. Jeho ôsmy presný zásah v sezóne mu dopriali oslavovať hlavní arbitri až trikrát. Po prvej konzultácii s videorozhodcom bol gól uznaný, následne prišla trénerská výzva zvolenskej striedačky, ktorá nebola úspešná:Hostia už nemajú šancu predbehnúť prvý Slovan, ktorý má nedostihnuteľný deväťbodový náskok pred tretím Zvolenom. Oremus však nepanikári ani po piatich prehrách "bryndziarov" za sebou.Nitrania majú osud náročnej základnej časti vo vlastných rukách. Pred záverečnými dvoma stretnutiami s Trenčínom a Liptovským Mikulášom im na spečatenie postupu do kvalifikácie play off stačí získať bod. Scenárov je hneď niekoľko. Ten najhorší, zároveň málo pravdepodobný, by mohol znamenať boj Nitry o udržanie sa v Tipos extralige až do posledného kola, v ktorom Nitrania nastúpia 5. marca na domácom ľade proti Liptákom.dodal Milo.