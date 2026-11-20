< sekcia Šport
Hokejisti HK Nitra zdolali Duklu Trenčín tesne 3:2
V 48. minúte rozhodol o triumfe svojím siedmym tohtosezónnym gólom Artur Turanský, ktorý dorazil do siete strelu Martina Vitaloša od modrej čiary.
Autor TASR,aktualizované
Nitra 20. novembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zdolali v piatkovom dueli 20. kola Tipsport ligy doma Duklu Trenčín tesne 3:2 a pripísali si druhé víťazstvo za sebou. Úradujúci majster si so ziskom 30 bodov upevnil ôsme miesto v tabuľke, na siedmych „vojakov“ stráca už len bod. Dukla utrpela štvrtú prehru v rade.
Úvod zápasu priniesol dva rýchle góly. V 76. sekunde sa presadil spoza bránky útočník hostí Filip Krivošík, domáci vyrovnali o 29 sekúnd neskôr po dorážke Adriána Holešinského. Ten v 8. minúte asistoval aj pri presilovkovom góle spoluhráča Otsa Rantakariho. Trenčín odpovedal v 35. minúte presným zásahom Jaedona Descheneaua, ale Nitra napokon strhla víťazstvo na svoju stranu. V 48. minúte rozhodol o triumfe svojím siedmym tohtosezónnym gólom Artur Turanský, ktorý dorazil do siete strelu Martina Vitaloša od modrej čiary.
Úvod zápasu priniesol dva rýchle góly. V 76. sekunde sa presadil spoza bránky útočník hostí Filip Krivošík, domáci vyrovnali o 29 sekúnd neskôr po dorážke Adriána Holešinského. Ten v 8. minúte asistoval aj pri presilovkovom góle spoluhráča Otsa Rantakariho. Trenčín odpovedal v 35. minúte presným zásahom Jaedona Descheneaua, ale Nitra napokon strhla víťazstvo na svoju stranu. V 48. minúte rozhodol o triumfe svojím siedmym tohtosezónnym gólom Artur Turanský, ktorý dorazil do siete strelu Martina Vitaloša od modrej čiary.
Tipsport liga - 20. kolo:
HK Nitra - HK Dukla Trenčín 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: 2. Holešinský (Rantakari, Timashov), 8. Rantakari (Krištof, Holešinský), 48. Turanský (Vitaloš, Pollock) - 2. Krivošík (Hlaváč, Šiška), 35. Descheneau (Šiška, Kalis). Rozhodovali: Goga, Výleta - Kacej, Vystavil, vylúčení: 1:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2819 divákov.
HK Nitra: Jurusik - Mezei, Osburn, Stacha, Vitaloš, Bača, Rantakari, Carmichael, Šimončič - Jackson, Krištof, Paulovič - Turanský, Pollock, M. Čajkovič - Timashov, Hrnka, Holešinský - Bajtek, Chrenko, Kováč
HK Dukla Trenčín: D. Hrenák - Mikuš, Merkley, Hlaváč, J. Ferenc, Hain, Hatala, M. Hrenák - Kudrna, Šiška, Descheneau - Párička, Krajč, L. Lunter - Bubela, Krivošík, Kukuča - Dudáš, Kalis, Krajčovič
HK Nitra - HK Dukla Trenčín 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: 2. Holešinský (Rantakari, Timashov), 8. Rantakari (Krištof, Holešinský), 48. Turanský (Vitaloš, Pollock) - 2. Krivošík (Hlaváč, Šiška), 35. Descheneau (Šiška, Kalis). Rozhodovali: Goga, Výleta - Kacej, Vystavil, vylúčení: 1:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2819 divákov.
HK Nitra: Jurusik - Mezei, Osburn, Stacha, Vitaloš, Bača, Rantakari, Carmichael, Šimončič - Jackson, Krištof, Paulovič - Turanský, Pollock, M. Čajkovič - Timashov, Hrnka, Holešinský - Bajtek, Chrenko, Kováč
HK Dukla Trenčín: D. Hrenák - Mikuš, Merkley, Hlaváč, J. Ferenc, Hain, Hatala, M. Hrenák - Kudrna, Šiška, Descheneau - Párička, Krajč, L. Lunter - Bubela, Krivošík, Kukuča - Dudáš, Kalis, Krajčovič
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Sme radi, že sme tento zápas zvládli. Bolo to bojovné, vyrovnané, v prvej polovici stretnutia sme mali viac z hry my, potom v druhej tretine sme súperovi trochu prenechali iniciatívu. Nechali sme sa zlákať do situácií, keď nás prečíslili a mali šance, z čoho sme dostali druhý gól. Ale tretiu tretinu sme dobre naštartovali, hrali sme to, čo sme chceli a dokázali sme to korunovať víťazným gólom. Rantakari je výborný obranca dozadu, vie tvoriť aj smerom dopredu, má výbornú strelu, postaral sa dnes o dva góly, klobúk dolu. Je to veľká pomoc pre nás a dobrý krok od vedenia, že ho angažovali.“
Todd Woddcroft, tréner Trenčína: „Nitra tvrdo bojovala o každý puk, nie nadarmo je úradujúci majster. My sme hrali až do konca. Nemáme radi prehry, ale páčilo sa mi, ako sme bojovali.“
Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Sme radi, že sme tento zápas zvládli. Bolo to bojovné, vyrovnané, v prvej polovici stretnutia sme mali viac z hry my, potom v druhej tretine sme súperovi trochu prenechali iniciatívu. Nechali sme sa zlákať do situácií, keď nás prečíslili a mali šance, z čoho sme dostali druhý gól. Ale tretiu tretinu sme dobre naštartovali, hrali sme to, čo sme chceli a dokázali sme to korunovať víťazným gólom. Rantakari je výborný obranca dozadu, vie tvoriť aj smerom dopredu, má výbornú strelu, postaral sa dnes o dva góly, klobúk dolu. Je to veľká pomoc pre nás a dobrý krok od vedenia, že ho angažovali.“
Todd Woddcroft, tréner Trenčína: „Nitra tvrdo bojovala o každý puk, nie nadarmo je úradujúci majster. My sme hrali až do konca. Nemáme radi prehry, ale páčilo sa mi, ako sme bojovali.“