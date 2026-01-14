< sekcia Šport
HK Nitra zvíťazili nad HC Košice 3:2 v dohrávke 38. kola
Autor TASR
Nitra 14. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v stredajšej dohrávke 38. Tipsport ligy nad HC Košice 3:2. V tabuľke sa posunuli na priebežné druhé miesto pred Žilinu, na lídra Slovan strácajú osem bodov. Košičania prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch a figurujú na piatom mieste. Nitra zdolala Košice aj v treťom vzájomnom zápase prebiehajúcej sezóny.
Duel sa mal pôvodne odohrať v uplynulú nedeľu 11. januára, no pre chorobu v košickom tíme ho odložili. Ani do Nitry nepricestoval kompletný a zo zdravotných dôvodov v ňom chýbali Antonín Bartoš, Dominik Riečický, Eduard Šedivý či Filip Krivošík. Do zostavy Nitry sa vrátili útočníci Michal Krištof a Dávid Okoličány, ktorí pre zdravotné problémy chýbali od 19., resp. 26. decembra.
Do vedenia išli hostia, keď ich najlepší strelec Petráš v 15. minúte využil chybu nitrianskej defenzívy. Nitra vyrovnala v úvode druhej tretiny, keď jej prvú presilovku v zápase využil Kostenko. Keď domáci dostali v 35. minúte početnú výhodu o dvoch hráčov, Hrnka zblízka zužitkoval prihrávku Krištofa - 2:1. V 43. minúte Čederle zvýšil na 3:1 a vyzeralo to, že domáci majú duel pod kontrolou. Košičania však zápas dokázali zdramatizovať, keď Petráš v 58. minúte skóroval počas hry bez brankára. Hostia v nej pokračovali, no ďalší gól už nepridali.
Tipsport liga - dohrávka 38. kola:
HK Nitra – HC Košice 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Góly: 23. Kostenko (Passolt, Jackson), 35. Hrnka (Krištof, Buček), 43. Čederle (Paulovič, Krištof) – 15. Petráš (Lamper, Jellúš), 58. Petráš (Chovan, Jellúš). Rozhodcovia: Štefik, Klejna – Durmis, Hercog, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2254 divákov.
Nitra: Ferguson - Osburn, Bača, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Kalman, Stacha - Paulovič, Krištof, Buček - Jackson, Chrenko, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Bajtek - Molnár
Košice: Jurčák - Rosandič, Dachnovskij, Bučko, Mitro, Ferenc, M. Lunter, Barger - Mikúš, Chovan, Liščinský - Plochotnik, Havrila, Rogoň - Lamper, Jellúš, Petráš - Zuščák, Varga, Kvietok
