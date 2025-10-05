< sekcia Šport
HK Nitra zvíťazili v zápase s HKM Zvolen 3:2
Od úvodu stretnutia sa hralo tvrdo, čo rezultovalo do vyššieho počtu vylúčených hráčov.
Autor TASR
Nitra 5. októbra (TASR) - Hokejisti Nitry pokračujú v Tipsport lige vo víťaznom ťažení. V 9. kole triumfovali na domácom ľade nad Zvolenom 3:2 a zaznamenali už siedmu výhru v rade. So ziskom 21 bodov zostávajú lídrom súťaže. Hostia zaznamenali druhú prehru za sebou, v tabuľke sú na deviatej pozícii s deviatimi bodmi.
Od úvodu stretnutia sa hralo tvrdo, čo rezultovalo do vyššieho počtu vylúčených hráčov. Hostia síce otvorili strelecký účet zápasu, keď sa v presilovke presadil Joona Jääskeläinen, ale už o necelé tri minúty vyrovnal na domácej strane Zach Osburn. Po prestávke sa otočilo garde, Nitru dostal do vedenia v presilovke Miloš Bubela, ale Zvolen dokázal skórovať v oslabení vďaka Marekovi Šramatemu. „Corgoni“ tlačili, výsledkom bol presný zásah Jakuba Lacka a opätovný priaznivý stav. V záverečnej tretine chceli domáci ešte poistiť ďalší triumf do víťaznej série, ale ani v hre bez brankára už nerozvlnili zvolenskú sieť.
Tipsport liga - 9. kolo:
HK Nitra - HKM Zvolen 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly: 15. Osburn (Passolt, Valent), 29. Bubela (Krištof, Osburn), 36. Lacka - 13. Jääskeläinen (Macek, Marcinek), 33. Šramaty (Marcinek, Brejčák). Rozhodcovia: Výleta, Orolin - Kacej, Stanzel, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 2896 divákov.
Nitra: Partikainen – Mezei, Osburn, Stacha, Carmichael, Kalman, Vitaloš, Valent, Csányi – Passolt, Krištof, Jackson – Bajtek, Bubela, Kováč – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár
Zvolen: Petrík – Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák – Jääskeläinen, Cassels, Troock – Zuzin, Kaspick, Slovák – Marcinek, Šramaty, Macek – Lunter, Hybský, Kukos
