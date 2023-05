HK Poprad a Urbánek sa dohodli na ročnej zmluve

Poprad 25. mája (TASR) - Novou posilou extraligového hokejového klubu HK Poprad sa stal útočník Jakub Urbánek, ktorý naposledy pôsobil v Banskej Bystrici.



"S Popradom som komunikoval už dlhšiu dobu a keď mi prišla ponuka, tak som neváhal a rozhodol sa ju prijať. Pod Tatrami chcem nadviazať na výkony z konca sezóny 2021/22, keď mi to riadne sypalo. A čo sa týka tímových ambícií, tie sú v Poprade vždy vysoké a preto verím, že ich naplníme," povedal po svojom príchode Urbánek pre klubový web.



"Je to mladý hráč s veľkým potenciálom, chceli sme ho už skôr, ale zlanárila ho vtedy Banská Bystrica. Je výborne stavaný, s dobrou strelou švihom, silný na puku a v hre do tela. Hrá aj dobre defenzívne. Ak bude na sebe stále pracovať, tak bude hokejovo rásť," predstavil najnovšiu akvizíciu riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.