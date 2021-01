HK Poprad angažoval kanadského obrancu Seiga

Poprad 3. januára (TASR) - Slovenský hokejový extraligista HK Poprad angažoval 30-ročného kanadského obrancu Stevena Seiga.



"Nie je to náhrada za žiadneho hráča. Očakávam od neho, že to bude veľká posila obrany. Jeho kariéra je bohatá a verím, že to potvrdí svojimi výkonmi," povedal tréner Popradu Peter Mikula pre oficiálnu klubovú stránku.



"Bol to zvláštny rok a dlhá pauza medzi sezónami, ale dostal som správu, že Poprad zháňa kvalitných hráčov. Poprad je prvý v lige, dostal som dobré podmienky a od hráčov, ktorí hrali na Slovensku, som mal informácie, že je to kvalitná liga. Aj keď sa o tom nehovorí nahlas, tím chce vyhrať ligu," uviedol Seigo pre klubový web.



Do roku 2013 pôsobil Seigo v nižších zámorských súťažiach, potom okúsil viacero európskych líg. Dve sezóny absolvoval v najvyššej fínskej súťaži, následne okúsil KHL v drese Dinama Riga. Na sezónu 2016/2017 sa vrátil do Fínska, potom štartoval aj vo švédskej SHL. Ročník 2019/2020 začal opäť vo fínskej Liige, v ktorej mal v drese Vaasan Sport bilanciu 3 góly a 7 asistencií v 20 zápasoch. Ročník dohral v nemeckej DEL a vo farbách Ingolstadtu odohral 13 zápasov (bilancia 1+3).