HK Poprad angažoval obrancu Bokroša

Poprad 7. mája (TASR) - HK Poprad angažoval slovenského hokejistu Tomáša Bokroša. Tridsaťdvaročný obranca má v dresoch Zvolena, Žiliny, Trenčína a Michaloviec na konte 438 extraligových zápasov so ziskom 95 bodov za 26 gólov a 69 asistencií. V minulosti pôsobil aj v Pardubiciach a švédskom druholigovom Södertälje.



"Moja situácia sa vyvinula tak, že som sa stal voľným hráčom a vďaka tomu som sa dostal do komunikácie s Popradom. Rýchlo sme sa dohodli a teším sa, že prichádzam do tohto tímu. Poprad má v uplynulých rokoch vysoké ambície, chce hrať vysoko v základnej časti a v play off ísť čo najďalej. Ja osobne chcem prispieť mojím dielom, hlavne poctivou a dobrou hrou v defenzíve, na ktorú ma do Popradu vzali a ktorú odo mňa vedenie očakáva," povedal na oficiálnej stránke popradského klubu syn trénera Ernesta Bokroša po podpise zmluvy.