HK Poprad chce aukciou pomôcť rodine zosnulého hasiča

Poprad 9. apríla (TASR) - Hokejový klub HK Poprad sa rozhodol pomôcť pozostalým po zosnulom členovi DHZ Spišský Štvrtok Tomášovi Javorskom, ktorý tragicky zomrel po autonehode. Finančný výťažok z elektronickej aukcie odovzdá priateľke Dagmare a 7-mesačnej dcére Amélii.



Popradčania poskytnú do dražby, ktorú pripravil klub v spolupráci s partnerom 3b prostredníctvom e-shopu www.forfan.sk, unikátne časti hokejového výstroja. Fanúšikovia si môžu vybrať zo štyroch jedinečných súčastí používaných popradskými hokejistami počas pôsobenia v predchádzajúcej alebo nedávno skončenej sezóne Tipsport Ligy.



Do aukcie sa dostala brankárska maska Tomáša Vošvrdu s originálnym nastriekaným dizajnom. Brankár používal túto masku počas celej sezóny 2018/2019 vrátane prípravného obdobia, Tatranského pohára a play off zápasov, v ktorých sa "Kamzíci" prebojovali do semifinále. S cieľom pomôcť sa dá získať tiež hokejka útočníka Martina Réwaya, s ktorou hral počas pôsobenia v HK Poprad v ročníku 2019/2020. V ponuke sú aj rukavice druhého najproduktívnejšieho hráča tímu Patrika Svitanu. Nadobudnúť sa dá tiež hokejová prilba obrancu Daniela Brejčáka.



Aukcia bude prebiehať na stránke www.forfan.sk od štvrtka 9. apríla od 17.00 h do štvrtka 23. apríla do 20.00 h. Vyvolávacia cena jednotlivých predmetov aukcie sa začína na sume 100 eur, prihadzovať je možné po 10 eur. Výťažok bude venovaný rodine zosnulého Tomáša Javorského, pripomenul oficiálny web hkpoprad.sk.