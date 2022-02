Kamzíci s dvojgólovým Livingstonom zdolali Banskú Bystricu

HK Poprad - HC ´05 Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Góly: 35. Livingston (Arniel, Svitana), 60. Livingston - 49. Tamáši (Gabor, Crevier-Morin). Rozhodovali: Hronský, Valach – Ordzovenský, Durmis, vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše: Ulrych, Brejčák (obaja Poprad) - Lamper, Berger (obaja Banská Bystrica) 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 621 divákov



Poprad: Todykov – Ulrych, Dalhuisen, Drgoň, Brejčák, Rymsha, Tam, Novajovský – Livingston, Arniel, Svitana – D. Bondra, Paločko, Vandas – Petráš, Mlynarovič, Mešár – Hudec, Kundrík, N. Bondra



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin, Bdžoch – Michaud, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, Jendroľ – Vašaš, Tamáši, Melcher – Bodnár, Gabor, Bača

Poprad 1. februára (TASR) - Hokejisti HK Poprad zdolali v utorňajšej dohrávke 13. kola Tipos extraligy HC ´05 Banská Bystrica 2:1. Dvojgólovým hrdinom domácich bol kanadský útočník James Livingston.Domáci začali stretnutie náporom, z ktorého však nič nevyťažili. Naopak do prvej veľkej šance sa dostali "barani" po hrúbke obrancu Rymshu. Bubela po sóle zvolil strelu, ktorú Todykov chytil. Na opačnej strane hostia zabudli na Arniela, ale po jeho zakončení sa pre zmenu zaskvel Weninger. V 15. minúte sa opäť po chybe "kamzíkov" ocitol v palebnej pozícii Berger, domáci brankár bol pozorný.V druhej tretine sa hra kúskovala. V 25. minúte bol blízko k otváraciemu gólu popradský útočník Kundrik, ale situáciu 2 na 1 vyriešil iba strelou do výstroja brankára Banskej Bystrice. Na ľade pribúdalo nervozity a množili sa šarvátky. Zhruba v polovici zápasu sa na bránku hostí rútil Petráš, ale ani on prvý gól domácich nedal. Vzápätí sa do potýčky s Petrášom dostal Vašaš a putoval na trestnú lavicu. V presilovej hre rozvlnil sieť v súperovej bránke Livingston, ale hosťujúca lavička siahla po reklamácii. Po krátkej konzultácii s videorozhodcom arbitri gól uznali a hostia si za to vyslúžili dvojminútovú penalizáciu. V pokračujúcej presilovej hre zazvonil na konštrukciu Weningerovej bránky Livingston. Krátko pred odchodom na druhú prestávku skončila predčasne pod sprchami dvojica hráčov Ulrych a Lamper za krátku pästnú výmenu, v ktorej zhodili rukavice.Do úvodu tretej tretiny si hostia preniesli z prostrednej časti hry takmer celú početnú výhodu. Po jednej z kombinácií mal vyrovnanie na hokejke Berger, ale netrafil prázdnu popradskú bránku. Na opačnej strane predviedol proti Nicolasovi Bondrovi vynikajúci zákrok Weninger. Vyrovnanie prišlo na začiatku 49. minúty, keď Todykova prestrelil Tamáši - 1:1. Poprad s pribúdajúcimi minútami stupňoval tlak. V samom závere sa nechytil ani blafák Arniela. Poprad sa rozhodujúceho gólu dočkal 40 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby. Arniel sa s pukom obtočil okolo bránky a poslal ho pred bránkovisko, kde sa odrazil od Livingstona za chrbát brankára hostí 2:1. Záverečná hra "baranov" bez brankára už vyrovnanie nepriniesla. Po klaksóne sa ešte pobili Brejčák s Bergerom.