Poprad zvíťazil po predĺžení nad Košicami 4:3

HK Poprad - HC Košice 4:3 po predĺžení (1:0, 1:0, 1:3 - 1:0)



Góly: 6. Drgoň (Rymsha, Svitana), 35. Drgoň (Svitana, Rymsha), 41. Skokan (Livingston), 61. Skokan (Svitana, Dalhuisen) - 47. Klhůfek (Saucerman), 55. Milý (Wehrs, Havrila), 60. Klhůfek (McPherson, Slovák). Rozhodovali: Krajčík, Novák – Crman, Orolin, vylúčení: 8:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1484 divákov



Poprad: Čiliak – Drgoň, Brejčák, Dalhuisen, Rymsha, Ulrych, Novajovský, Demo – Svitana, Skokan, Livingston – Vandas, Bjalončík, Handlovský – Mešár, Paločko, Šišovský – Valigura, Jevoš, Dzivjak – Šotek



Košice: Košarišťan – Saucerman, Wehrs, Tansey, Deyl, Romančík, Cibák, Jacko – Bartánus, Slovák, McPherson – Pereskokov, Chovan, Rogoň – Lapšanský, Klhůfek, Belluš – Milý, Havrila, Jokeľ



Poprad 10. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad vyhrali v dueli 7. kola Tipos extraligy nad HC Košice 4:3 po predĺžení. Domáci prišli v tretej časti o trojgólový náskok, dva body im potom v 37. sekunde nadstavenia zariadil Dávid Skokan.V úvode východoslovenského derby boli nebezpečnejší hostia. Už na začiatku 3. minúty mohol otvoriť skóre Pereskokov po prihrávke Belluša. Puk ale netrafil ideálne a Čiliak ho betónom zastavil na bránkovej čiare. V 5. minúte počas presilovej hry zahrmelo na opačnej strane. Rymsha nabil Drgoňovi, ktorý sa výstavne trafil z prvej - 1:0. Ďalší priebeh prvej tretiny poznačili časté vylúčenia, najmä na strane "oceliarov". Domáci v nich však nič nevymysleli.Na začiatku druhej tretiny si hostia zahrali minútovú presilovú hru o dvoch hráčov. "Kamzíci" ju ale bez väčších problémov ubránili. Na druhý gól zápasu sa čakalo až do 35. minúty, kedy sa počas presilovky Popradu zopakovala situácia z prvej tretiny. Tentoraz Drgoňovi prihral Svitana a Košarišťanovi prešiel puk do siete pomedzi nohy - 2:0. Hostia sa späť do hry takmer dostali v 37. minúte. Zníženie Lapšanského ale pre hru s vysokou hokejkou neplatilo.Košičania nezachytili ani úvod tretieho dejstva. Po krížnej prihrávke Livingstona sa pohotovou strelou prezentoval Skokan už po 23 sekundách hry. Hostia sa nevzdávali. Definitívne K.O. mohol "oceliarom" zasadiť Skokan, ktorý sa predral pred Košarišťana. Košický brankár si blafák centra prvej formácie domácich postrážil. V 47. minúte sa v ťažkej pozícii presadil Klhúfek, ktorý ekvilibristicky dorazil do popradskej siete Rogoňovu odrazenú strelu - 3:1. Presný zásah Košíc ešte potvrdil videorozhodca. Na rozdiel troch gólov Popradčania neodskočili ani po nariadenom trestnom strieľaní, ktoré nepremenil kapitán Patrik Svitana. Päť minút pred koncom riadnej hracej doby hostia znížil na rozdiel jediného gólu. Strelcom bol Juraj Milý - 3:2. Domáca lavička reagovala oddychovým časom. Vyrovnanie napokon prišlo v 60. minúte, keď presne namieril Klhúfek a zápas poslal do predĺženia. V ňom sa parádnou prihrávkou prezentoval Svitana, ktorý posadil na Skokanovu hokejku gól do odkrytej bránky Košíc - 4:3.