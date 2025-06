HK Poprad podpísal zmluvu s obrancom Bodákom

Poprad 6. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Poprad v piatok podpísal zmluvu s obrancom Martinom Bodákom.



„Oslovil ma športový riaditeľ klubu Július Koval. Zapáčila sa mi aj vízia a smerovanie klubu a tiež to, že pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a budem to mať blízko a vyhovuje to aj rodine. Verím, že budeme hrať celú sezónu vysoko a čaká nás dlhé play off,“ povedal pre oficiálnu stránku klubu.



„Martin Bodák je skúsený a zodpovedný obranca, ktorého sme dlhšie sledovali, a som rád, že sa nám ho podarilo získať. Verím, že bude pre tím prínosom a vítam ho v Poprade,“ vyjadril sa športový riaditeľ klubu Július Koval.



Bodák strávil časť mládežníckej kariéry vo Fínsku a kanadskej juniorskej lige WHL. Po návrate zo zámoria pôsobil rok vo Vítkoviciach. Posledných päť ročníkov bol stabilnou súčasťou extraligy v dresoch Nitry a Michaloviec. Zatiaľ má na svojom konte v slovenskej najvyššej súťaži 254 zápasov, 22 gólov a 94 bodov.