HK Poprad začal spoločnú prípravu bez mládežníckych reprezentantov

Káder HK Poprad:



Brankári: Marek Čiliak, Tomáš Tomek, Štefan Valluš, Enriko Lipták



Obrancovia: Daniel Brejčák, Mike Dalhuisen (Hol.), Daniel Demo, Adam Drgoň, Marek Hudec, Peter Novajovský, River Rymsha, Petr Ulrych, Maroš Mešár, Samuel Gonda



Útočníci: Joe Basaraba (USA), Peter Bjalončík, Dalibor Bortňák, Jakub Dzivjak, Lukáš Handlovský, Adam Jevoš, James Livingston (Kan.), Filip Mešár, Matej Paločko, Peter Šišovský, Dávid Skokan, Patrik Svitana, Adrián Valigura, Michael Vandas, Patrik Sokoli, Michal Stanček, Štefan Dlugoš



Prišli: Marek Čiliak (České Budějovice), Tomáš Tomek (Michalovce), Peter Novajovský (Tychy), River Rymsha (Detva), Joe Basaraba, Dalibor Bortňák, Peter Šišovský (obaja Slovan Bratislava)



Odišli: Marcel Haščák (Brno), Miroslav Preisinger (Bratislava Capitals), David Hajnik (Michalovce), Matúš Paločko (Liptovský Mikuláš), Steven Seigo, Brandon Mashinter, Peter Hamerlík, Ivan Višnevskij, Dominik Kramár, Janne Tavi



Prípravné zápasy HK Poprad:



Štvrtok, 12. augusta: Poprad - AZ Havířov /18.00/



Štvrtok, 19. augusta: Poprad - HK Spišská Nová Ves /19.00/ - Tatranský pohár



Sobota, 21. augusta: Poprad - Cardiff Devils /19.00/ - Tatranský pohár



Nedeľa, 22. augusta: o umiestnenie - Tatranský pohár



Štvrtok, 2. septembra: HK Spišská Nová Ves - Poprad



Utorok, 7. septembra: AZ Havířov - Poprad



Utorok, 14. septembra: HC 05 Banská Bystrica - Poprad



Piatok, 17. septembra: Poprad - HC 05 Banská Bystrica /18.00/





Poprad 2. augusta (TASR) - Hokejisti HK Poprad odštartovali spoločnú prípravu na ľade bez obrancu Rivera Rymshu a štyroch mladíkov, ktorí reprezentujú SR na turnaji Hlinka Gretzky cup v Piešťanoch. Popradčania absolvujú celkovo 8 prípravných zápasov a predsúťažné obdobie im tradične spestrí aj domáci Tatranský pohár.Kanadského obrancu Rymshu, ktorý je jedna z nových tvárí v kádri trénera Petra Mikulu, zdržali problémy s letom. Kormidelník "kamzíkov" bude od nasledujúceho týždňa počítať aj so štvoricou Filip Mešár, Sebastián Nahálka, Alex Šotek a Markus Suchý, ktorá je s reprezentačným tímom do 18 rokov na prestížnom turnaji v Piešťanoch.povedal Peter Mikula pre klubovú stránku.Hráči strieborného tímu sezóny 2020/2021 absolvujú prípravné zápasy v replikách dresov, aké nosili hráči popradského mužstva v rokoch 1964 - 1975. Popradčania sa v sezóne 2021/2022 predstavia nielen v slovenskej extralige, ale čaká ich aj pôsobenie v Kontinentálnom pohári - v novembri bude štartovať na turnaji E-skupiny na turnaji v Krakove.Po striebornej sezóne 2020/2021 nastalo v tíme viacero zmien. Tréner Peter Mikula zotrval pri kormidle, k dispozícii má však nový brankársky tandem Marek Čiliak - Tomáš Tomek, ktorý nahradil dvojicu Tomáš Vošvrda - Peter Hamerlík. Vedenie klubu udržalo kľúčových obrancov Dalhuisena, Drgoňa, Brejčáka či Ulrycha, ku ktorým pribudol Rymsha z Detvy. Poprad po sezóne prišiel o najlepšieho strelca a najproduktívnejšieho hráča extraligového ročníka 2020/2021 Marcela Haščáka, ktorý zamieril do Komety Brno.