HK Poprad zdolal HK 32 Liptovský Mikuláš v predĺžení
V decembri tak vybojovali v desiatich zápasoch deväť víťazstiev.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 30. decembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zdolali v utorňajšom dueli 34. kola Tipsport ligy na domácom ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 po predĺžení. V decembri tak vybojovali v desiatich zápasoch deväť víťazstiev.
„Kamzíkov“ poslal do vedenia v 26. minúte z dorážky Alex Výhonský, v 34. minúte vyrovnal na 1:1 do odkrytej bránky Marek Vankúš. Duel napokon dospel až do predĺženia, v ktorom rozhodol o víťazstve Popradu Aurel Nauš, keď skóroval zblízka po výmene puku s Ryanom Sproulom.
HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 26. Výhonský (Calof, Bjalončík), 62. Nauš (Sproul) - 34. Vankúš (Ferkodič, F. Fekiač). Rozhodcovia: Novák, Klejna - Tvrdoň, tichý, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4022 divákov.
Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Sluka - Výhonský, Bjalončík, Calof - Majdan, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Gabor, Kundrik, Stanček - Kuľha
L. Mikuláš: Lebedeff - Flood, F. Fekiač, Robertson, Kadlubiak, Lalík, Kotvan, D. Jendroľ - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Sukeľ, Uhrík, Ferkodič - Záborský, Vankúš, Šandor - Nespala, Kriška, Kuba - Podolinský
Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v utorňajšom zápase 34. kola Tipsport ligy nad HC Košice 2:1 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol bývalý útočník Košíc Danick Martel, ktorý skóroval aj v riadnom hracom čase. Spišiaci zostali naďalej na 11. mieste, no bodovo sa dotiahli na desiaty Zvolen. Košice prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a nový rok privítajú na 3. mieste.
V zápase dlho dominovali defenzívy a napokon ako prví skórovali hostia. V 37. minúte sa presadil Mikúš, keď využil presilovku. V početnej výhode však skórovali aj domáci, keď Martel vyrovnal v 47. minúte. Krátko na to oslabil hostí kapitán Chovan, ktorý dostal vyšší trest za napadnutie zozadu. Domáci presilovku nevyužili, no napokon sa tešili z víťazstva, o ktorom rozhodol Martel gólom v 25. sekunde predĺženia.
Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v utorňajšom zápase 34. kola Tipsport ligy nad HC Košice 2:1 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol bývalý útočník Košíc Danick Martel, ktorý skóroval aj v riadnom hracom čase. Spišiaci zostali naďalej na 11. mieste, no bodovo sa dotiahli na desiaty Zvolen. Košice prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a nový rok privítajú na 3. mieste.
V zápase dlho dominovali defenzívy a napokon ako prví skórovali hostia. V 37. minúte sa presadil Mikúš, keď využil presilovku. V početnej výhode však skórovali aj domáci, keď Martel vyrovnal v 47. minúte. Krátko na to oslabil hostí kapitán Chovan, ktorý dostal vyšší trest za napadnutie zozadu. Domáci presilovku nevyužili, no napokon sa tešili z víťazstva, o ktorom rozhodol Martel gólom v 25. sekunde predĺženia.
HK Spišská Nová Ves - HC Košice 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 47. Martel (Giroux, Rapáč), 61. Martel (Džugan, McIsaac) - 37. Mikúš (Krivošík, Petráš). Rozhodcovia: Krajčík, Hronský - Jurčiak, D. Konc ml., vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Chovan (Košice) 5 min. + DKZ za napadnutie zozadu, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3086 divákov.
Spišská Nová Ves: Godla - Romaňák, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Zajac, Barcík, Stas, Groch - Rapáč, Martel, Giroux - Turanský, Viedenský, Giľák - Števuliak, Kaspick, Džugan - Frankovič, Paločko, Gonda
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Zuščák, Mitro - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Chovan, Jellúš - Varga, Kohút, Kvietok
