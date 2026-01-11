< sekcia Šport
Poprad zdolal Spišskú Novú Ves 4:1 v dueli 38. kola
Jediný gól Spišskej Novej Vsi strelil v 58. minúte Danick Martel.
Autor TASR
Poprad 11. januára (TASR) - Hokejisti HK Poprad vyhrali v stretnutí 38. kola Tipsport ligy nad Spišskou Novou Vsou 4:1. V piatom vzájomnom zápase si proti rivalovi pripísali v aktuálnej sezóne druhé víťazstvo. Popradčania si upevnili 6. pozíciu, zatiaľ čo hostia zostali na barážovom 11. mieste.
Mužstvá si zmerali sily naposledy počas minulého víkendu, kedy „rysy“ zvládli domáci zápas a vyhrali 3:1. Do nedeľňajšieho duelu však vstúpili lepšie domáci, keď už po 23 sekundách vyhrávali zásluhou Andrewa Calofa. Ten skóroval po prihrávkach krajana Adama Cracknella a Petra Bjalončíka. Pri druhom góle si Kanaďania vymenili roly a Cracknell pridal svoj 21. gól v sezóne. Za domácich sa presadili ešte Alex Výhonský a Peter Kundrik. Jediný gól Spišskej Novej Vsi strelil v 58. minúte Danick Martel.
Tipsport liga - 38. kolo:
HK Poprad - HK Spišská Nová Ves 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 1. Calof (Cracknell, Bjalončík), 13. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Suchý, Török), 54. Kundrik (Majdan, Stanček) - 58. Martel. Rozhodcovia: Hronský, Krajčík - Durmis, Konc, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3180 divákov
Poprad: Parks - Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sproul, Lefebvre - Stanček, Výhonský, Kundrik - Török, Suchý, Majdan - Šotek, Urbánek, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík
Spišská Nová Ves: Godla – Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík – Rapáč, D. Martel, G. Hain – Savoie, Giroux, Giľák – Turanský, Viedenský, Vandas – Števuliak, Paločko, Džugan
