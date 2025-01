HK Poprad zdolal HK Spišskú Novú Ves 4:2 v 34. kole

Poprad 5. januára (TASR) - Hokejisti Popradu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 34. kola Tipos extraligy nad Spišskou Novou Vsou 4:2. "Kamzíci" dosiahli v piatom vzájomnom stretnutí prvý triumf a sú na 8. mieste. Spišiaci prehrali druhý duel za sebou, no zostali na 2. priečke.



Poprad viedol od 13. minúty, keď strelu Oldricha Kotvana v presilovej hre tečoval Terry Broadhurst. V úvode druhej tretiny sa presadil Teemu Pulkkinen a dosiahol prvý gól v extralige. Fínsky krídelník o 134 sekúnd neskôr pridal ďalší presný zásah. Róbert Džugan však dvoma gólmi odpovedal a vrátil Spišiakov späť do hry. Domáci vedenie udržali a Andrew Calof triumf potvrdil strelou do prázdnej bránky.







Tipos extraliga – 34. kolo:



HK Poprad – HK Spišská Nová Ves 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)



Góly: 13. Broadhurst (Kotvan, Cracknell), 25. Pulkkinen (Broadhurst, Török), 27. Pulkkinen (Broadhurst, Turan), 60. Calof – 36. Džugan (MacKinnon, Ford), 42. Džugan (Vandas, Drábek). Rozhodcovia: Štefik, J. Konc ml. – Orolin, Knižka, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyšme: Turan – Vandas obaja 5+DKZ za pästný súboj/hrubosť, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3526 divákov.







Poprad: Belányi – Turan, Kotvan, Bourque, Sluka, Fereta, Malina, Čajkovič – Calof, Cracknell, Nauš – Pulkkinen, Török, Broadhurst – Giľák, Suchý, Šotek – Kundrik, Mlynarovič, Bodnár



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Vaverčák, MacKinnon, Romaňák, Valach, Groch – Rapáč, Ford, Majdan – Hannoun, Meireles, Kestner – Vandas, Drábek, Džugan – Šuty