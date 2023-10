HK Poprad zvíťazil nad HK Dukla Ingema Michalovce 5:2

Tipos extraliga – 8. kolo:



HK Poprad – HK Dukla Ingema Michalovce 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)



Góly: 39. Záborský (Gerlach, Dmowski), 41. Gerlach (Dmowski), 47. Záborský (Kukuča), 60. Kundrik (Svitana), 60. Záborský (Gerlach) – 31. Santos (Heard), 34. Suja (Newton, Acolatse). Rozhodovali: Štefik, Krajčík – Bogdaň, Tichý, vylúčení: 8:12 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 1541 divákov.





Poprad: Vay – McFadden, Betker, Turan, Kotvan, Drgoň, Brejčák, Česánek – Svitana, Mlynarovič, Šotek – Kukuča, Jendek, Záborský – Gerlach, Coulter, Dmowski – Urbánek, Suchý, Kundrik – Matej Paločko



Michalovce: Glosár – Acolatse, Pišoja, Macejko, Cibák, Michalčin, Mihalik, Jasečko – Daugavinš, Newton, Valach – Santos, Solenský, Heard – Matúš Paločko, Buc, Bjalončík – Vašaš, Suja, Kabáč

Poprad 8. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad triumfovali v 8. kole Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 5:2. Domáci zvíťazili po štyroch zápasoch, v ktorých sa im nepodarilo získať ani bod. V drese "" zaznamenal hetrik Tomáš Záborský. Michalovce prehrali druhý duel za sebou.Hostia otvorili skóre duelu v 31. minúte, keď sa po chybe Bena Betkera dostal do samostatného úniku Mathew Santos a prekonal brankára Adama Vaya. O tri minúty neskôr Jakub Suja zvýšil na 2:0 v presilovej hre. "" však dokázali pred druhou prestávkou znížiť, rovnako v početnej výhode. Max Gerlach našiel pred bránkou úplne voľného Záborského, ktorý nezaváhal. Poprad v úvode tretej tretiny vyrovnal, keď presilovku 5 na 3 využil Gerlach. V 47. minúte sa domáci dostali prvýkrát do vedenia, Záborský si pripísal druhý gól v zápase. V závere Peter Kundrik zvýšil do prázdnej brány na 4:2 a o 13 sekúnd na to Záborský zavŕšil hetrik.