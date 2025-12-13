< sekcia Šport
HK Poprad zvíťazil v zápase HC Košice 7:1
Už v 1. minúte poslal hostí do vedenia Krivošík, ale odvtedy už Belányi v bráne domácich neinkasoval.
Autor TASR
Poprad 13. decembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad v sobotnom dueli 28. kola Tipsport ligy zdolali HC Košice 7:1. Napodobnili tak debakel 8:2, ktorý uštedrili „oceliarom“ pred šiestimi dňami. „Kamzíci“ si pripísali štvrté víťazstvo za sebou a celkovo ťahajú sériu 11 duelov s bodovým ziskom, pričom len v dvoch z nich neuspeli. Zverenci Dana Cemana prehrali tretíkrát za sebou.
Už v 1. minúte poslal hostí do vedenia Krivošík, ale odvtedy už Belányi v bráne domácich neinkasoval. Poprad ešte do konca 9. minúty otočil na 3:1, keď dvakrát skóroval Calof a raz Lefebvre. Aj v prostrednej časti sa „kamzíci“ zmenili skóre trikrát, postupne sa presadili Majdan, Sproul a v presilovke Urbánek. V úvode tretieho dejstva zvýšil na konečných 7:1 svojím druhým presným zásahom Majdan, pričom štvrtú asistenciu v zápase si pripísal Török. Štvorbodový bol aj Lefebvre, ten pridal ku gólu tri asistencie.
Tipsport liga - 28. kolo:
HK Poprad - HC Košice 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Góly: 2. Calof (Bjalončík, Cracknell), 9. Calof (Bjalončík, Lefebvre), 9. Lefebvre (Török, Majdan), 23. Majdan (Török, Suchý), 31. Sproul (Výhonský, Lefebvre), 38. Urbánek (Török, Lefebvre), Majdan (Nemčík, Török) - 1. Krivošík (Šedivý, A. Bartoš). Rozhodcovia: Hronský, Crman - Orolin, Jedlička, vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše Lamper (Košice) 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1907 divákov
Poprad: Belányi - Malina, Bodák, Nemčík, Fereta, Lefebvre, Sproul, Sluka - Majdan, Suchý, Török - Bjalončík, Cracknell, Calof - Nauš, Urbánek, Šotek - Kundrik, Výhonský, Stanček - Gabor
Košice: Lackovič - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Mitro - Jellúš, Krivošík, T. Mikúš - Rogoň, Havrila, Lamper - Linet, Slovák, Plochotnik - Liščinský, T. Varga, Kvietok - Zuščák
