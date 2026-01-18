Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HK Poprad zvíťazil v zápase s HK Nitra 2:5

Na archívnej snímke Tomáš Hrnka(Nitra). Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitru poslal do vedenia v 9. minúte Martin Vitaloš a ďalšie góly videli diváci až v druhej tretine.

Poprad 18. januára (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v nedeľňajšom zápase 40. kola Tipsport ligy na ľade Popradu 5:2. V súťaži si pripísali štvrtú výhru za sebou a upevnili si druhú priečku, z ktorej strácajú osem bodov na vedúci Slovan Bratislava. Popradčania sú na 6. priečke s náskokom piatich bodov na Liptovský Mikuláš.

Nitru poslal do vedenia v 9. minúte Martin Vitaloš a ďalšie góly videli diváci až v druhej tretine. Domáci viedli o dva góly po presnom zásahu Robbyho Jacksona, na ktorý odpovedal Markus Suchý a znížil na 1:2. Matej Paulovič však o necelých 30 sekúnd opäť vrátil Nitre dvojgólové vedenie. To ešte domáce mužstvo v tretej tretine zveľadilo a Jakub Urbánek už len korigoval stav stretnutia na 2:5 z pohľadu „kamzíkov“.



Tipsport liga - 40. kolo:

HK Poprad - HK Nitra 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 36. Suchý (Török, Výhonský), 56. Urbánek (Šotek, Bjalončík) - 9. Vitaloš (Čederle), 26. Jackson (Chrenko, Kostenko), 37. Paulovič (Passolt, Kalman), 50. Krištof (Osburn, Lawrence), 53. Jackson. Rozhodcovia: Štefik, Krajčík - Tvrdoň, Kacej, vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Nemčík (Poprad) a Bača (Nitra) obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2235 divákov.

Poprad: Parks – Sproul, Malina, Fereta, Nemčík, Sluka, Lefebvre – Stanček, Kundrik, Majdan – Török, Suchý, Výhonský – Šotek, Urbánek, Nauš – Calof, Cracknell, Bjalončík

Nitra: Patrikainen – Osburn, Mezei, Kostenko, Bača, Vitaloš, Carmichael, Csányi, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Chrenko, Lawrence – Lacka, Čederle, Okoličány – Kováč, Hrnka, Bajtek
