Hokejisti HC Košice triumfovali na ľade HK Spišská Nová Ves

Tipos extraliga - 37. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HC Košice 1:2 pp a sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 10. Breton (Chovan), rozh. nájazd Beger - 47. Džugan (Myklucha, Merežko). Rozhodovali: Crman, Žák - Gegáň, Junek, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3112 divákov



Spišská N. Ves: Surák - Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Björkung, Romaňák, Vaverčák, Groch - Bakoš, Nellis, Burgess - Drábek, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Rapáč, Bortňák, Frankovič



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Bartoš - Lunter, Pollock, Fejes - Jääskeläinen, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Lamper - Šimun, Havrila, Jokeľ





Spišská Nová Ves 19. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice triumfovali v piatkovom zápase 37. kola Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 2:1 po samostatných nájazdoch. Spišiaci prehrali doma druhýkrát za sebou, no naďalej sú na čele tabuľky pred Popradom. Pre Košičanov to bolo štvrté víťazstvo v rade a priebežne figurujú na tretej priečke.Košičania išli do vedenia v 10. minúte, keď obranca Breton prekonal Suráka. Bol to pre neho štvrtý gól z uplynulých troch zápasov. Spišiaci sa snažili o vyrovnanie, no brankára Janusa dlho nevedeli prekonať. Podarilo sa to až v 47. minúte Džuganovi, ktorý obišiel bránku a ťažil aj z výhodného odrazu puku - 1:1. Duel napokon dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých sa postupne presadili Zech, Berger, Burgess a Fejes.