Spišiaci zdolali hokejistov zo Zvolena 3:1 v 3. semifinále

semifinále play off Tipos extraligy - tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HK GROTTO Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 18. Vandas (Verbeek, Kerbashian), 39. Majdan (Kerbashian, Valach), 59. Verbeek (Bortňák) - 39. Zuzin (Jedlička) . Rozhodovali: Baluška, Žák - Kacej, Stanzel, vylúčení: 2:3 presilovky: 1:0 oslabenia: 0:0, 5500 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ališauskas, Žiak, J. Valach, Malina, Oullet-Beaudry, Ulander, Groch – B. Rapáč, Bortňák, Majdan – Vandas, Kerbashian, Verbeek – Giľák, Nellis, Réway – Belluš, Vartovník, Džugan



Zvolen: Trenčan – Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna, Čulík – Jedlička, Viedenský, Zuzin – Sideroff, Huntebrinker, Turnbull – Marcinek, V. Fekiač, Csányi – Stupka, Šiška, Kašlík



/stav série: 2:1/

Spišská Nová Ves 6. apríla (TASR) - Hokejisti HK GROTTO Spišská Nová Ves zvíťazili v treťom zápase semifinále play off Tipos extraligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 3:1 a ujali sa vedenia v sérii 2:1. Štvrtý duel je na programe v piatok 7. apríla v Spišskej Novej Vsi.Úvodnú tretinu vyhrali Spišiaci, ktorých poslal do vedenia v 18. minúte Vandas. Počas prostrednej časti hry bolo cítiť na oboch tímoch dôležitosť duelu. Skóre sa opäť menilo až v závere tretiny. Najskôr poslal domácich do dvojgólového vedenia Majdan po peknej zadovke od Kerbashiana. Prešlo však iba 17 sekúnd a Zvolenčania znížili na rozdiel gólu, keď sa Zuzinovo nahodenie odrazilo od Valacha za chrbát Melicherčíka. Hosťom sa postupne krátil čas na vyrovnanie, čo sa im nepodarilo ani z druhej presilovej hry v zápase. Zvolen v závere ešte odvolal brankára, ale 95 sekúnd pred koncom tretej tretiny definitívne zabezpečil druhý bod Spišiakom gólom do prázdnej bránky Verbeek.