HK Spišská Nová Ves prehrala s HK Dukla Trenčín v 47. kole

TEL - 47. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)



Góly: 28. Rapáč (Merežko), 41. Drábek (Kerbashian) - 1. Ahl (Immo, Pietroniro), 36. Škvarek (Krajčovič, Pietroniro), 37. Charbonneau (Conway). Rozhodovali: Goga, Klejna - Kacej, Stanzel, vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 2965 divákov.



Spišská Nová Ves: Surák - Merežko, Romaňák, Žiak, Ališauskas, Valach, Groch, Vaverčák - Burgess, Nellis, Archambault - Bakoš, Kerbashain, Drábek - Rapáč, Bortňák, Majdan - Džugan, Zöld, Vandas - Danielčák



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Kielb, Starosta, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Kupec - Immo, Baláž, Petráš - Charbonneau, Conway, Ahl - Giľák, Sojčík, Sloboda - Škvarek, Mikúš, Krajčovič

Spišská Nová Ves 25. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 47. kola Tipos extraligy na ľade HK Spišská Nová Ves 3:2. "" dokázali zdolať Spišiakov prvýkrát v sezóne a prvýkrát od januára 2022. Pre Spišiakov to bola šiesta domáca prehra z uplynulých ôsmich zápasov.Trenčania vykročili za cenným víťazstvom už v úvodnej minúte, keď Ahl v presilovke otvoril skóre - 0:1. Spišiaci vyslali na trenčianskeho brankára LaCouveea celkovo 47 striel, no ten viackrát podržal svoj tím. V 28. minúte ho strelou spomedzi kruhov prekonal kapitán domácich Rapáč - 1:1. Kľúčové momenty priniesol záver druhej tretiny. V 36. minúte Škvarek tretím gólom v sezóne vrátil hosťom tesný náskok a Spišiaci v následnej presilovke nielenže nevyrovnali, ale od Charbonenaua inkasovali tretí gól - 1:3. Do zápasu ich síce v úvode tretej časti vrátil Drábek, no Trenčania dokázali udržať tesný náskok.