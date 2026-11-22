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HK Spišská Nová Ves prehrali v zápase HK Nitra 3:7
Ešte pred druhou prestávkou znížil Lapšanský, no definitívu pridali v úplnom závere Pollock do prázdnej bránky a Vitaloš delovkou od modrej čiary.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 22. novembra (TASR) - Hokejisti Nitry zvíťazili v nedeľňajšom zápase 21. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej Vsi 7:3. Pre hostí išlo o tretí triumf za sebou, vďaka ktorému sa v tabuľke posunuli pred svojho súpera na šieste miesto. V drese úradujúceho šampióna sa blysol hetrikom Matej Paulovič.
„Corgoni“ mali lepší vstup do stretnutia a už po troch a pol minútach išli do vedenia zásluhou dorážky Pauloviča. O päť minút zvýšil náskok po rýchlej akcii Hrnka. Spišiaci zareagovali gólom z hokejky Števuliaka, no dvojgólové vedenie vrátil Nitre opäť Paulovič. V úplnom závere prvej tretiny mohlo byť manko Spišskej Novej Vsi ešte priepastnejšie, no Outhouse vychytal spolu s klaksónom Rantakariho. Domáci sa vrátili do duelu gólom Lepausa, no Nitra ukázala svoje ofenzívne kvality, keď sa v rozmedzí 20 sekúnd presadili Turanský a hetrikový strelec Paulovič. Ešte pred druhou prestávkou znížil Lapšanský, no definitívu pridali v úplnom závere Pollock do prázdnej bránky a Vitaloš delovkou od modrej čiary.
Tipsport liga - 21. kolo:
HK Spišská Nová Ves – HK Nitra 3:7 (1:3, 2:2, 0:2)
Góly: 12. Števuliak (Paločko, Žiak), 29. Lepaus (Martel, Cormier), 39. Lapšanský (Kupčo, Mack) - 4. Paulovič (Krištof, Jackson), 9. Hrnka (Timashov, Rantakari), 14. Paulovič (Jackson), 35. Turanský (Pollock), 35. Paulovič (Jackson, Krištof), 57. Pollock (Turanský, Čajkovič), 60. Vitaloš (Timashov, Stacha). Rozhodovali: Krajčík, Moller - Gegáň, Vystavil, vylúčení na 2 min.: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2611 divákov.
Spišská Nová Ves: Outhouse - Húževka, Romaňák, Mack, Žiak, Pišoja, Groch - Hodas, Cormier, Martel - Jääskeläinen, Šramaty, Lepaus - Džugan, Paločko, Števuliak - Kupčo, Lapšanský, Frankovič
Nitra: Jurusik - Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Kalman, Carmichael - Paulovič, Krištof, Jackson - Čajkovič, Pollock, Turanský - Holešinský, Hrnka, Timashov - Kováč, Chrenko, Bajtek
hlasy po zápase /zdroj: Sport TV/:
Branislav Rapáč, asistent trénera Spišskej Novej Vsi: „Nemyslím si, že to je krutý výsledok pri takomto množstve obrovských individuálnych chýb. Keď máte toľko zaváhaní, takýto súper vás potrestá. Také chyby sa dejú v mládeži. Dostať sedem gólov je veľmi veľa. Keď doma prehráte 3:7, hľadať pozitíva je alibistické.“
Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Gólovo sme dnes boli nadpriemerní. Mali sme výbornú prvú tretinu, dali sme gól hneď na začiatku. V druhej časti to bolo vyrovnanejšie, ale držali sme si náskok a ubránili sme oslabenia. Vydržali sme hrať až do konca. V každom zápase máme rezervy, ale snažíme sa pracovať, aby sme ich do ďalších duelov odstránili.“
„Corgoni“ mali lepší vstup do stretnutia a už po troch a pol minútach išli do vedenia zásluhou dorážky Pauloviča. O päť minút zvýšil náskok po rýchlej akcii Hrnka. Spišiaci zareagovali gólom z hokejky Števuliaka, no dvojgólové vedenie vrátil Nitre opäť Paulovič. V úplnom závere prvej tretiny mohlo byť manko Spišskej Novej Vsi ešte priepastnejšie, no Outhouse vychytal spolu s klaksónom Rantakariho. Domáci sa vrátili do duelu gólom Lepausa, no Nitra ukázala svoje ofenzívne kvality, keď sa v rozmedzí 20 sekúnd presadili Turanský a hetrikový strelec Paulovič. Ešte pred druhou prestávkou znížil Lapšanský, no definitívu pridali v úplnom závere Pollock do prázdnej bránky a Vitaloš delovkou od modrej čiary.
Tipsport liga - 21. kolo:
HK Spišská Nová Ves – HK Nitra 3:7 (1:3, 2:2, 0:2)
Góly: 12. Števuliak (Paločko, Žiak), 29. Lepaus (Martel, Cormier), 39. Lapšanský (Kupčo, Mack) - 4. Paulovič (Krištof, Jackson), 9. Hrnka (Timashov, Rantakari), 14. Paulovič (Jackson), 35. Turanský (Pollock), 35. Paulovič (Jackson, Krištof), 57. Pollock (Turanský, Čajkovič), 60. Vitaloš (Timashov, Stacha). Rozhodovali: Krajčík, Moller - Gegáň, Vystavil, vylúčení na 2 min.: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2611 divákov.
Spišská Nová Ves: Outhouse - Húževka, Romaňák, Mack, Žiak, Pišoja, Groch - Hodas, Cormier, Martel - Jääskeläinen, Šramaty, Lepaus - Džugan, Paločko, Števuliak - Kupčo, Lapšanský, Frankovič
Nitra: Jurusik - Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Kalman, Carmichael - Paulovič, Krištof, Jackson - Čajkovič, Pollock, Turanský - Holešinský, Hrnka, Timashov - Kováč, Chrenko, Bajtek
hlasy po zápase /zdroj: Sport TV/:
Branislav Rapáč, asistent trénera Spišskej Novej Vsi: „Nemyslím si, že to je krutý výsledok pri takomto množstve obrovských individuálnych chýb. Keď máte toľko zaváhaní, takýto súper vás potrestá. Také chyby sa dejú v mládeži. Dostať sedem gólov je veľmi veľa. Keď doma prehráte 3:7, hľadať pozitíva je alibistické.“
Dušan Milo, asistent trénera Nitry: „Gólovo sme dnes boli nadpriemerní. Mali sme výbornú prvú tretinu, dali sme gól hneď na začiatku. V druhej časti to bolo vyrovnanejšie, ale držali sme si náskok a ubránili sme oslabenia. Vydržali sme hrať až do konca. V každom zápase máme rezervy, ale snažíme sa pracovať, aby sme ich do ďalších duelov odstránili.“