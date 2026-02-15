< sekcia Šport
HK Spišská Nová Ves zdolala HC Košice
Domáci viedli po úvodnom dejstve 1:0, po prestávke inkasovali a následne strelili tri góly v priebehu 82 sekúnd.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 15. februára (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi vyhrali v nedeľnom zápase Tipsport ligy nad Košicami 6:2. Domáci stiahli v neúplnej tabuľke manko na Poprad a sú na siedmom mieste, Košice sú tretie so stratou troch bodov na druhý Slovan Bratislava.
Domáci viedli po úvodnom dejstve 1:0, po prestávke inkasovali a následne strelili tri góly v priebehu 82 sekúnd. Posledný z nich padol v presilovej hre, ktorú dokázali do konca zápasu využiť ešte dvakrát a deklasovali tak úradujúceho majstra. Najproduktívnejším hráčom duelu bol americký útočník Logan Will s dvoma gólmi a asistenciou.
sumár - 48. kolo Tipsport ligy
HK Spišská Nová Ves - HC Košice 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
Góly: 14. McIsaac (Paločko, Groch), 25. Žiak (Giľák, Džugan), 26. Will (Vandas, Martel), 26. Savoie (Martel, McIsaac), 51. Števuliak (Džugan, Will), Will (Martel, Rapáč) - 24. Havrila (Rogoň, Bartoš), 39. Mikúš (Rosandič, Chovan). Rozhodovali: Výleta, Snášel - Tomáš, Gegáň, vylúčení: 4:6 na 2 minúty, P. Lamper (Košice) 5 min. + DKZ, presilovky: 3:0, oslabenia 0:0, 2343 divákov
Spišská: Godla - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Baríck, Tóth - Martel, Hain, Rapáč - Savoie, Viedenský, Giľák - Džugan, Paločko, Števuliak - Bačo, Will, Vandas
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, Bartoš, Šedivý - Krivošík, Jellúš, Mikúš - Lunter, Chovan, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Ličinský, Varga, Kvietok
