HK Spišská Nová Ves zvíťazila nad HK Dukla Trenčín 3:1 v 19. kole

TEL - 19. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 2. Archambault (Kerbashian), 46. Beaudry (Majdan, Kerbashian), 60. Vandas (Ališauskas, Merežko) - 12. Conway (Charbonneau, Starosta). Rozhodovali: Novák, Snášel - Ordzovenský, Bogdaň, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3008 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Beaudry, Romaňák - Archambault, Kerbashian, Majdan - Rapáč, Nellis, Burgess - Vandas, Myklucha, Danielčák - Drábek, Bortňák, Vartovník



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Starosta, Ekberg, Bokroš, Hudec, Nemčík, Kupec - Giľák, Baláž, Hudec - Charbonneau, Conway, Immo - Vaňo, J. Mikúš, Krajčovič - Petráš, Sojčík, Sloboda

Spišská Nová Ves 19. novembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 3:1 v nedeľňajšom zápase 19. kola Tipos extraligy. Ziskom troch bodov si upevnili prvú priečku, bodovo sa im mohli vyrovnať hráči HC Košice, ktorí v nedeľu nastúpili vo Zvolene. Spišiaci zároveň potvrdili pozíciu najlepšieho tímu na domácom ľade, na ktorom zvíťazili vo všetkých 10 doterajších zápasoch. Pre Trenčín to bola prvá prehra po piatich víťazstvách.Spišiaci išli do vedenia už na konci 2. minúty, keď Archambault ušiel obrane Dukly a po samostatnom úniku prekonal LaCouveeho - 1:0. V 12. minúte Trenčania vyrovnali, keď obranca Spišiakov Valach nezastavil Conwaya a ten prestrelil brankára Melicherčíka - 1:1. Ten však v ďalšom priebehu viac Trenčanom nedovolil a viackrát podržal svoj tím. Spišiaci naklonili zápas na svoju stranu počas avizovanej presilovky v 46. minúty. V šestici vyvinuli tlak, ktorý vyústil do strely obrancu Beaudryho - 2:1. Hostia sa pokúšali o vyrovnanie aj počas hry bez brankára, no v nej sa presadil iba Vandas, ktorý zo stredného pásma trafil do prázdnej bránky.