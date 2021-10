HK Spišská Nová Ves porazil HK Trenčín v 8. kole Tipos extraligy

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)



Góly: 21. Černý (Atwal), 27. Chovan (Černý, Kuru), 42. Česánek (Džugan, 54. Kuru, 57. Halama – 2. Minárik, 37. Paukouček (Mykiska, Kudla). Rozhodovali: Snášel, Výleta - Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 7:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1000 divákov



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Atwal, Romaňák, Grec, Ordzovenský, Petgrave, Malina, Česánek, Chovan - Černý, Hamráček, Tyczynskí - Giľák, Olejník, Tomala - Ščurko, Kuru, Štrauch - Vrábeľ, Džugan, Halama



Trenčín: Valent - Lemcke, Crinon, Stránský, Urban, Starosta, Kudla, Nemčík, E. Švec - J. Švec, Tybor, Bezúch - Krajčovič, Minárik, Valach - Mikyska, Honzek, Beták - Krajč, Rehuš, Paukovček

Hlasy po zápase:



Miroslav Mosnár, tréner Spišskej Novej Vsi: "Hráči boli odhodlaní od začiatku zviesť vyrovnaný boj s ťažkým súperom. Trápili sme sa, až druhá tretina od stavu 2:1 nás nakopla do hry, ktorú sme si pred zápasom povedali. Trvalo to dlhšie, kým si chlapci uvedomili, že Trenčín je iným súperom. Hostia svoje príležitosti na naše šťastie zahodili. Musíme ešte popracovať na hernej disciplíne."



Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Mali sme dobrý začiatok, potom sme začali kopiť chyby v obrane. Po vyrovnávajúcom góle a potom po vedúcom góle domácich sa prejavila na našich hráčoch nerozhodnosť. Bol to náš najhorší výkon v tejto sezóne."



Spišská Nová Ves 15. októbra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 8. kole Tipos extraligy nad HK Trenčín 5:2.Domáci v 2. minúte zaváhali, v rozohrávke puku sa zmocnil Minárik a Melicherčíkovi nedal šancu. Po góle domáci prebrali iniciatívu, vypracovali si dobré šance, brankár Valent bol však pozorný. Druhá tretina začali presilovkou domácich, ktorú nevyužili a po nej Černý po prihrávke Atwala vyrovnal na 1:1. V 30. minúte mali hostia 101 sekúnd možnosť využiť presilovku o dvoch hráčov, gól však nedali. Z ďalšej presilovky sa podarilo Paukovčekovi vyrovnať. Hra pritvrdila a pribudlo vylúčených na oboch stranách. V úvode tretej tretiny domáci strelili vedúci gól. Pri zlej rozohrávke sa domáci zmocnili puku a Kuru ponúknutú šancu využil. Tréner hostí 4 minúty 20 sekúnd vsadil na hru bez brankára, v 57. minúte zaváhali v rozohrávke vo vlastnej tretine a Halama spečatil skóre zápasu do prázdnej brány.