HK TAM Levice deklasovali Tipos SHL hráčov JOJ ŠPORT Slovensko 18 8:1.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Štyri asistencie si v drese Levíc pripísal útočník Patrik Svitana, ktorý prišiel do nového pôsobiska v piatok z extraligových Michaloviec.

Autor TASR
Piešťany 20. januára (TASR) - Hokejisti HK TAM Levice deklasovali vo štvrtkovom vloženom stretnutí Tipos SHL hráčov JOJ ŠPORT Slovensko 18 8:1. Levičania nadviazali na vysoký triumf nad Považskou Bystricou (8:2) a so ziskom 69 bodov im patrí priebežné piate miesto v tabuľke o skóre za štvrtým Humenným. Štyri asistencie si v drese Levíc pripísal útočník Patrik Svitana, ktorý prišiel do nového pôsobiska v piatok z extraligových Michaloviec.



vložený zápas Tipos SHL:

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK TAM Levice 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)

Góly: 3. Syrný (Hazucha, Pisarčík) – 5. Sobotka (Vaňo, Bajza), 20. Telcov (Bartakovics, P. Svitana), 33. Telcov (R. Svitana, Gellen), 34. Slovák (Carey, P. Svitana), 36. Sobotka (Chlepčok, Vaňo), 42. Slovák (P. Svitana, Valent), 42. Králik (Bartakovics, Kupka), 52. Carey (Slovák, P. Svitana). Rozhodcovia: Valo, Adamec – Drblík, Ščurka, vylúčenia: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 32 divákov.
