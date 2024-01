HKM Zvolen angažoval kanadského útočníka Lukoseviciusa

Zvolen 29. januára (TASR) - Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol Jarid Lukosevicius. Pre Kanaďana, ktorý 5. februára oslávi 29. narodeniny, bude Zvolen prvé európske pôsobisko. Doteraz hral počas profesionálnej kariéry iba v nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL.



"Je to dynamický, pravoruký útočník s veľmi dobrou strelou," uviedol skaut zvolenského klubu Patrik Ryba pre hkmzvolen.sk. V tomto ročníku odohral Lukosevicius v drese South Carolina Stingrays 15 zápasov v ECHL, v ktorých nazbieral 19 kanadských bodov za 10 gólov a 9 asistencií. Časť sezóny odoral aj v AHL v drese Belleville Senators. V 19 stretnutiach si pripísal 3 kanadské body (2+1). "Je schopný hrať pravé aj ľavé krídlo. Sľubujeme si od neho, že zvýši našu efektivitu. O Jaridovi sme vedeli už dávnejšie, čakali sme na jeho kladné vyjadrenie. Po rozhovore s naším trénerom Russellom sa rozhodol prísť do Európy a sme radi, že skončil u nás. Spolu s Fortinom typologicky zapadajú do štýlu, ktorý chce hrať náš tréner," povedal Ryba, ktorý dodal, že klub pracuje aj na angažovaní posily do defenzívy.