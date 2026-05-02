HKM Zvolen angažoval mladíkov Lašáka, Nemca a Bartakovicsa
K lídrom svojho tímu v SHL patril aj 21-ročný Alex Bartakovics. V 54 zápasoch v drese Levíc nazbieral 78 bodov.
Autor TASR
Zvolen 2. mája (TASR) - Extraligový klub HKM Zvolen angažoval trojicu mladých slovenských útočníkov. Na zmluvách s účastníkom najvyššej hokejovej súťaže sa dohodli Ján Lašák ml., Richard Nemec a Alex Bartakovics. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.
Dvadsaťtriročný Ján Lašák mladší, syn bývalého brankára, pôsobil v uplynulých štyroch sezónach v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. Pôjde o jeho prvú skúsenosť s mužským hokejom. „Očakávame od neho dobré herné návyky, ktoré si priniesol zo zámoria. Má za sebou dlhšie zranenie, no veríme, že práve jeho chuť po návrate a energia ho budú na ľade výrazne poháňať,“ uviedol člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
Aj útočník Richard Nemec má 23 rokov, no jeho doterajšia kariéra sa odvíjala výlučne v slovenských a českých ligách. V sezóne 2025/2026 patril k ofenzívnym lídrom Skalice. V súčte základnej časti Slovenskej hokejovej ligy, play off a baráže nastúpil celkovo do 67 zápasov, v ktorých nazbieral 102 bodov (37+65). „Richard dosiahol v prvej lige výborné čísla a prirodzene vzbudil záujem viacerých extraligových klubov. O to viac nás teší, že si vybral náš klub a vidí v našej organizácii priestor na ďalší rozvoj. Veríme, že jeho strelecký inštinkt a produktivita sa prenesú aj do Tipsport ligy a že sa z neho stane veľmi kvalitný útočník,“ povedal Lukáš Jurík.
K lídrom svojho tímu v SHL patril aj 21-ročný Alex Bartakovics. V 54 zápasoch v drese Levíc nazbieral 78 bodov. „Alex je podobný prípad ako Richard Nemec. Ide o hráča, ktorý urobil výrazný krok z 1. ligy k extraligovému hokeju a v Leviciach patril medzi hlavných lídrov. Vidíme v ňom veľký potenciál a veríme, že v našom prostredí bude ďalej napredovať a potvrdí svoje kvality,“ poznamenal Jurík.
Dvadsaťtriročný Ján Lašák mladší, syn bývalého brankára, pôsobil v uplynulých štyroch sezónach v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. Pôjde o jeho prvú skúsenosť s mužským hokejom. „Očakávame od neho dobré herné návyky, ktoré si priniesol zo zámoria. Má za sebou dlhšie zranenie, no veríme, že práve jeho chuť po návrate a energia ho budú na ľade výrazne poháňať,“ uviedol člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
Aj útočník Richard Nemec má 23 rokov, no jeho doterajšia kariéra sa odvíjala výlučne v slovenských a českých ligách. V sezóne 2025/2026 patril k ofenzívnym lídrom Skalice. V súčte základnej časti Slovenskej hokejovej ligy, play off a baráže nastúpil celkovo do 67 zápasov, v ktorých nazbieral 102 bodov (37+65). „Richard dosiahol v prvej lige výborné čísla a prirodzene vzbudil záujem viacerých extraligových klubov. O to viac nás teší, že si vybral náš klub a vidí v našej organizácii priestor na ďalší rozvoj. Veríme, že jeho strelecký inštinkt a produktivita sa prenesú aj do Tipsport ligy a že sa z neho stane veľmi kvalitný útočník,“ povedal Lukáš Jurík.
K lídrom svojho tímu v SHL patril aj 21-ročný Alex Bartakovics. V 54 zápasoch v drese Levíc nazbieral 78 bodov. „Alex je podobný prípad ako Richard Nemec. Ide o hráča, ktorý urobil výrazný krok z 1. ligy k extraligovému hokeju a v Leviciach patril medzi hlavných lídrov. Vidíme v ňom veľký potenciál a veríme, že v našom prostredí bude ďalej napredovať a potvrdí svoje kvality,“ poznamenal Jurík.