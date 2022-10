HKM Zvolen angažoval obrancu Rauhausera, referencie dal aj Csányi

Zvolen 28. októbra (TASR) - Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol americký obranca Alec Rauhauser.



"Typologicky je to defenzívne ladený obranca, ale dokáže podporiť aj útok. Na prvom mieste je však u neho defenzíva," uviedol skaut zvolenského klubu Patrik Ryba pre klubovú stránku.



Pre 27-ročného obrancu pôjde o druhé pôsobisko v slovenskej extralige, v ročníku 2020/2021 v nej hral za DVTK Jegesmedvék Miškovec. V 22 zápasoch nazbieral 11 kanadských bodov. "Alec má veľmi dobrú postavu a popritom je jeho korčuľovanie na vysokej úrovni. Pozitívne referencie sme o ňom mali aj od Karola Csányiho, keďže v minulosti spolu hrali a to nás len utvrdilo v tom, že Alec bude dobrý spoluhráč aj mimo ľadu," konštatoval Ryba.