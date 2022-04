Nitra vyhrala piaty zápas a je bližšie k finále

HKM Zvolen – HK Nitra 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)



Góly: 44. Saracino (Meliško, Kubka), 48. Saracino (Leskinen) – 3. Hrnka (Tvrdoň, Raskob), 13. Raskob (Holešinský, A. Sýkora), 22. Krivošík (Buncis), 22. Buček (tr. str.), 59. Buncis. Rozhodovali: Štefik, M. Korba – Bogdaň, Crman, vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 4858 divákov



/stav série: 2:3/



Zostavy:



Zvolen: Rahm – Kotvan, Meliško, Diakov, Roy, Kubka, Hraško, S. Barcík – Saracino, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – Stupka, J. Mikúš, Jakúbek – Chlepčok, Marcinek, Csányi



Nitra: O´Connor – Š. Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Vitaloš, Bodák, Pupák, Múčka – Krivošík, Buncis, Buček – Holešinský, Rockwood, A. Sýkora – Bajtek, Hrnka, Tvrdoň – Drábek, J. Baláž, R. Varga



Zvolen 16. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatom semifinálovom dueli Tipos extraligy na ľade HKM Zvolen 5:2 a v sérii sa ujali vedenia 3:2. Šiesty duel je na programe v pondelok 18. apríla v Nitre.Nitra začala duel dobre. Potrestala hneď prvé vylúčenie domácich, konkrétne kapitána Puliša, keď sa v tretej minúte presadil tečom v presilovke Hrnka. Zvolen následne pridal a vytvoril si šance. O´Connora nepokorili postupne Puliš, Zuzin a Viedenský. V dvanástej minúte to boli hostia, ktorí mohli vedenie navýšiť. Buček vyslal na bránku mladého Šimona Nemca, ale ten ani na trikrát neprekonal Rahma. Podarilo sa to až o minútu a pol na to Raskobovi, uspel dôrazný na dorážke zblízka a bolo 0:2. Do prestávky snaha domácich nemala gólovú podobu, hoci hrali takmer minútu a pol presilovku.Začiatok druhej tretiny znovu vyšiel Nitranom. Ubránili sa najprv 29 sekundovému oslabeniu a po ňom udreli Krivošíkom, ktorý sa predral cez hráčov HKM a hoci mu prvú strelu Rahm vykryl betónom, na následnú dorážku nemal nárok – 0:3. Medzi zvolenské žrde putoval druhý gólman Trenčan a ten bez jediného zákroku čelil po jedenásť sekundovom pobyte na ľade trestnému strieľaniu. Samuel Buček ho realizoval bezchybným forhendovým blafákom na 0:4. Domáci boli paralyzovaní, ťažko sa dostávali do tempa, napriek tomu mohli znížiť Mikúšom a Chlepčokom, ale realizácia koncovky v oboch prípadoch nemala gólové parametre. Na opačnej strane neuspel po veľkej diere v obrane majstra Varga zoči – voči Trenčanovi.Zvolen začal vynikajúco tretiu tretinu. Bol aktívny a pretavil to do dvoch gólov v rade. Oba strelil Saracino. Prvý po parádnej prihrávke Meliška z pravého kruhu strelou ponad rameno O´Connora a druhý v presilovke z medzikružia pohotovo, keď dobrú robotu odviedol Leskinen na pravej strane, ktorý nielenže prihral, ale aj natiahol na seba Bajteka – 2:4. Tretí gól mal potom na hokejke Mikúš zblízka po nedorozumení v defenzíve hostí, O´Connor i so šťastím zasiahol a následne čelil poriadnemu náporu súpera. Ten mohol umlčať Sýkora po dravom prieniku cez troch domácich hokejistov, finálna koncovka mu nevyšla. Na druhej strane odmietol hetrik Saracino, nepresadil sa zblízka a ani po skvelom teči, pretože brankár spod Zobora čaroval a nedal šancu ani voľnému Leskinenovi. Počas početnej výhody majstra mu po strele Kotvana od modrej pomohla i žŕdka. V závere Zvolenčania hrali vabank v šestici bez Trenčana a inkasovali gól do opustenej bránky, postaral sa oň Buncis.