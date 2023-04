Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili na ľade HKM Zvolen 4:2

semifinále play off Tipos extraligy - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen – HK GROTTO Spišská Nová Ves 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)



Góly: 46. Hain (Huntebrinker), 52. Mudrák (Rauhauser) – 3. Nellis (Giľák, Réway), 27. Réway (Kerbashian), 34. Nellis (Réway, Giľák), 36. Majdan (Nellis, Ouellet-Beuadry). Rozhodovali: D. Konc st., Hronský – Klejna, Synek, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3860 divákov.



Zvolen: Paterson – Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Sládok, S. Barcík – Zuzin, Viedenský, R. Bondra – Sideroff, Huntebrinker, M. Hecl – Turnbull, Šiška, Jedlička – Csányi, Marcinek, Stupka



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ališauskas, Žiak, Ouellet-Beaudry, Romaňák, J. Valach, Malina, Groch – Giľák, Nellis, Réway – Rapáč, Bortňák, Majdan – LaPorte, Kerbashian, Verbeek – Belluš, Vartovník, Vandas



/stav série: 0:1/



Zvolen 2. apríla (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v prvom zápase semifinále play off Tipos extraligy na ľade HKM Zvolen 4:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe v pondelok opäť vo Zvolene.Prvý gól dali hostia už v tretej minúte po tvrdej strele Nellisa z kruhu, ktorý sa vrátil do zostavy po vypršaní trestu. Domáci mohli odpovedať 18 sekúnd pred prestávkou, ale Huntebrinker mieril do žŕdky. V strednom dejstve sa v presilovke presadil spoza kruhov Réway, ktorý potom pekne prihral do medzikružia Nellisovi a bolo 0:3.Do prestávky ešte zvýšil vedenie Spišiakov bekhendom pred bránkou Majdan. V tretej tretine v presilovke Réway vystrelil do žŕdky, ale napokon uspeli Zvolenčania, keď Hain spoza kruhov tvrdou ranou znížil na 1:4 a napodobnil ho v 52. minúte od modrej čiary aj Mudrák, ktorý iba upravil konečný stav na 2:4.