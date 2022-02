HKM Zvolen nedovolil Liptákom ani raz skórovať

HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 10. Puliš (Viedenský, Jedlička), 11. Osterberg (Krieger, Leskinen), 38. Marcinek, 57. Kotvan (Török, Marcinek). Rozhodovali: Baluška, Orolín - Stanzel, Synek, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 595 divákov.



HKM Zvolen: Rahm - Hain, Kotvan, Roy, Diakov, Kubka, Meliško, Sládok - Puliš, Viedenský, Jedlička - Osterberg, Krieger, Leskinen -Saracino, J. Mikúš, Csányi - Chlepčok, Marcinek, Török - Rajčan

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kozel - Pavúk, Varttinen, Salija, Kurali, Droppa, Mezovský, Jasenek, Feferpataky - Kriška, Hovorka, Handlovský - Jurík, Elo, Obdržálek - Haluška, Uhrík, Matúš Paločko - Dunčko, Babka, Ďurina

Zvolen 15. februára (TASR) - Úradujúci slovenský hokejový majster HKM Zvolen zdolal v utorňajšom zápase 38. kola Tipos extraligy MHk 32 Liptovský Mikuláš hladko 4:0. Potvrdil svoju výbornú bilanciu na domácom ľade, kde vybojoval už siedme víťazstvo v sérii.Zvolen od úvodu diktoval tempo hry a v prvej tretine prestrieľal súpera jasne 21:6. Do vedenia ho dostal v 10. minúte Puliš, o minútu a 17 sekúnd neskôr zvýšil na 2:0 Osterberg, keď si Liptáci jeho prihrávku sami nešťastne vrazili do bránky. Krieger a Viedenský mali ďalšie gólové príležitosti, no tentoraz zasiahol brankár Kozel. Hostia sa v úvodnej dvadsaťminútovke zmohli len na šancu Ela, ktorý v 5. min netrafil odkrytú bránku.V druhej časti si majster strážil náskok a dopredu sa už tak veľmi nehnal. V 34. min sa po Kubkovej polostrele dostal do zakončenia Leskinen, tesne však minul bránku Mikuláša. V 38. min dal tretí gól HKM Marcinek, ktorý ušiel obrane hostí a prekonal Kozela strelou po ľade popri betóne. Následne brankár hostí s námahou na dvakrát zneškodnil strelu Meliška, ktorá mu prepadla za chrbát a už-už smerovala do bránky. Liptáci vzápätí nevyužili veľkú šancu na zníženie po dorážke Dunčka.Zvolenčania aj v tretej časti herne dominovali, možnosť na poistenie náskoku mal Osterberg, jeho teč však Kozel bravúrne chytil. Potom na chvíľu zapli Liptáci, z aktivity vyťažili iba nezakončené prečíslenie Hovorku s Kriškom a následne strelu Ela, ktorá skončila na hornej žŕdke Rahmovej bránky. Domáci pohodlne dokráčali k hladkej výhre, v 57. min spečatil výsledok na 4:0 obranca Kotvan, ktorý oprel svoju strelu o žŕdku.