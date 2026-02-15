< sekcia Šport
HKM Zvolen podľahol HK 32 Liptovský Mikuláš v 48. kole
Po góloch Sukeľa a Lalíka viedli hostia v 16. minúte 2:0, a hoci v 17. minúte znížil Marcinek, Liptákom prinavrátil vzápätí dvojgólové vedenie Fekiač.
Autor TASR,aktualizované
Zvolen 15. februára (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili na ľade HKM Zvolen 6:4 v nedeľnom zápase 48. kola Tipsport ligy. „Rytierov“ zdolali prvýkrát v prebiehajúcej sezóne a v priebežnej tabuľke sa od nich odpútali na rozdiel troch bodov. Liptáci sa nachádzajú na 8. priečke, zatiaľ čo Zvolenu, ktorý prehral tretí zápas za sebou, patrí 9. miesto.
Po góloch Sukeľa a Lalíka viedli hostia v 16. minúte 2:0, a hoci v 17. minúte znížil Marcinek, Liptákom prinavrátil vzápätí dvojgólové vedenie Fekiač. V úvode druhej tretiny znížil na 2:3 Macek, ale sedem sekúnd po buly sa na opačnej strane presadil Šandor. Duel písal rovnaký scenár aj naďalej. Marcinek svojím druhým gólom v zápase v 28. minúte znížil na 3:4, no v 33. minúte hostia odskočili zásluhou Vojtecha v presilovke. Zvolenčania strelili ešte jeden kontaktný gól, keď sa v 46. minúte presadil na 4:5 Lunter, lenže zverenci Aleša Tottera zvýšili na dvojgólový rozdiel opäť v presilovej hre, keď v 59. minúte skóroval do prázdnej brány Robertson. Záver duelu poznačila hromadná šarvátka.
Tipsport liga - 48. kolo:
HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:6 (1:3, 2:2, 1:1)
Góly: 17. Marcinek (Senčák, V. Fekiač), 23. Macek, 28. Marcinek, 46. Lunter (V. Fekiač, Berger) - 6. Sukeľ (Cormier, Lalík), 16. Lalík (F. Fekiač, Cormier), 18. F. Fekiač (Farren, Lalík), 23. Šandor (Nespala, Flood), 34. Vojtech (Sukeľ, Robertson), 59. Robertson (Tritt). Rozhodcovia: J. Konc ml., Žák - Hercog, Kacej, vylúčení: 8:6 na 2 min., navyše Marcinek, Golian - Záborský všetci 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1239 divákov
Zvolen: Mandolese - Valach, Pišoja, Golian, Berger, Hraško, Kowalczyk - Marcinek, Zuzin, Hecl - Durandeau, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Šramaty, Macek - Senčák, V. Fekiač, Lunter
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Kozák, Robertson, Flood, Čajkovič, Lalík, F. Fekiač, Šuranyi, Sejna - Sukeľ, Cormier, Podolinský - Farren, Tritt, Vojtech - Záborský, Uhrík, Kotvan - Nespala, Vankúš, Šandor
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Antonín Stavjaňa, tréner Zvolena: „Prvá tretina bola zlá z našej strany, tam sme vyrobili niekoľko chýb a vždy, keď sme to dotiahli na jednogólový rozdiel, tak nám hostia znovu odskočili. Musíme hrať konzistentne 60 minút. Máme tam skoro geniálne veci a z toho katastrofické scenáre v obrannom pásme, takže to sú veľké výkyvy, čo narušuje psychiku.“
Aleš Totter, tréner Liptovského Mikuláša: „Dôležitá výhra, veľký krok do desiatky, čo by bola pre nás fantázia. Keď sme potrebovali dať gól, tak sme ho dali. Boli sme disciplinovanejší a niektoré situácie sme riešili systémovo lepšie. Zvolen bol jediný tím, ktorý sme predtým nezdolali a sme radi, že máme skalp každého tímu. Ak sa dostaneme do play off, tak je to motivujúce a zvýši nám to sebavedomie. Sme radi, že sme vyhrali aj pre majiteľa, lebo je tu neďaleko a Zvolen je pre neho prestížny. Dnes bol s nami v kabíne, takže týmto ho zdravíme, vyhrali sme aj pre neho.“
