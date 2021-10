HKM Zvolen porazil Duklu Trenčín v 10. kole Tipos extraligy

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 4:3 (4:0, 0:1, 0:2)



Góly: 4. Ully (Török, Meliško), 9. Krieger (Hain, Török), 11. Saracino (Csányi), 16. Gubančok (Saracino, Ďuriš) – 27. Tybor, 50. Honzek, 60. Bezúch (Mikyska). Rozhodovali: M. Korba, Moller – Hajnik, Janiga, vylúčení na 2 min: 8:11, vyššie tresty: Krieger 5+DKZ za napadnutie, Kotvan DKZ za opustenie striedačky – Crinon 5+DKZ za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 812 divákov.



Zvolen: Rahm – Kotvan, Hain, Kubka, Hraško, Roy, Meliško – Jedlička, J. Mikúš, Zuzin – Saracino, Marcinek, Csányi – Török, Krieger, Ully – Chlepčok, Gubančok, Ďuriš



Trenčín: Bowns (21. M. Valent) – Starosta, E. Švec, Lemcke, Kudla, Nemčík, Cricon, Urban – Minárik, J. Švec, Beták – Tybor, Mikyska, Bezúch – M. Valach, L. Paukovček, Honzek – Krajčovič, Rehuš, Krajč



Na snímke vľavo dole prekonaný brankár Trenčína Ben Bowns a vpravo gól oslavuje útočník HKM Zvolen Peter Krieger v zápase 10. kola hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín vo Zvolene 22. októbra 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke americký útočník HKM Zvolen Peter Krieger v zápase 10. kola hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín vo Zvolene 22. októbra 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 22. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen vyhrali v piatkovom zápase 10. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín tesne 4:3 a víťaznú sériu natiahli na päť stretnutí. Zvolenčania sa dostali na 4. miesto tabuľky, Dukla je ôsma.Trenčania sa v prvých dvoch striedaniach zahryzli do súpera, mali tlak, no ten trval len necelých 90 sekúnd. Potom prevzali taktovku zápasu do rúk domáci hokejisti. Šance Ullyho a novica Kriegera zostali nevyužité, no títo hráči si to vynahradili neskôr. Najprv Ully v štvrtej minúte, keď pohotovo vystrelil z medzikružia a otvoril skóre. Následne na opačnej strane hostia nevyužili presilovku, dobrú možnosť mal Tybor a už v piatich proti piatim znovu udrel majster. V 9. minúte vystrelil od modrej Hain a ujal sa teč Kriegera. V jedenástej minúte bolo už 3:0, vyrazený puk po strele Csányiho uchmatol Saracino, potiahol si ho mierne do ľavej strany a poslal efektne do odkrytej svätyne Bownsa pod hornú žŕdku. Dukla potom nevyužila druhú presilovku, v ktorej znovu pohrozil Tybor, trafil do ramena Rahma. Zvolen oslabenie ustál a v pätici dosiahol štvrtý gól. Z dorážky zamietol puk po ľade dôrazný Gubančok.V druhej tretine poslali Trenčania do bránky Valenta. Hra sprvu rýchlo plynula, pokoj na ľade narušila až chyba Kotvana, ktorý poslal puk do Tybora a ten výzvu v medzikruží prijal, nezaváhal pred Rahmom a znížil na 1:4. Na opačnej strane mohol pridať svoj druhý gól a piaty zvolenský Gubančok. Ocitol sa sám pred brankárom, ale nepokoril ho. Úradujúci majster v strednom dejstve nevyužil ani dvojminútovú presilovku piatich proti trom, pričom dvadsať sekúnd hral pri avizovanom treste Starostu dokonca v šestici. A mohlo ho to mrzieť, pretože dve sekundy pred prestávkou sa rútil na Rahma Tybor a napokon zazvonil na žŕdke.Na začiatku tretej tretiny hostia nevyužili presilovku a po nej mali šancu domáci. Jedlička sa ocitol v úniku, ale pred Valentom volil spätnú prihrávku na Mikúša, ktorý to nečakal a nedokázal pred ležiacim gólmanom zakončiť. Duel na dlhé minúty prerušil faul Kriegera na Minárika, za ktorý išiel predčasne pod sprchy. Pri tejto ceste ho však medzi striedačkami napadol Duklista Crinon a aj on sa tam porúčal. Bilo sa viac hráčov, vyplynul z toho rozdielový trest v prospech Trenčína, ktorý presilovku využil. Rahm totiž vyhodil puk spoza bránky a trafil pred ňou korčuľujúceho Honzeka, ten teda poľahky prekvapený znížil na 2:4. V ďalších minútach mali šance na strane Zvolena Csányi, Zuzin a na opačnej Tybor, ale brankári predviedli spoľahlivé zákroky. Viac práce mal potom Valent, pretože majster hral dlho v početnej prevahe, no nevyužil ju a v závere sa tak ešte naskytla pre Trenčín možnosť hry bez brankára. Tento ťah trénerovi Pardavému vyšiel, pretože na 3:4 znížil Bezúch, no na vyrovnanie už hokejistom spod hradu Matúša Čáka potrebný čas nezostal.