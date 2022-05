HKM Zvolen predĺžil zmluvy s brankárom Trenčanom a mladíkom Jedličkom

Zvolen 5. mája (TASR) - Extraligový hokejový klub HKM Zvolen si zmluvne poistil služby brankára Adama Trenčana a útočníka Maroša Jedličku. Informovala o tom oficiálna internetová stránka "bryndziarov".



Trenčan vytvoril v nedávno skončenej sezóne 2021/2022 brankársku dvojicu so Švédom Robinom Rahmom, rovnako ako v ročníku 2020/2021, v ktorom doviedli klub k majstrovskému titulu. V uplynulej sezóne mal v 14 stretnutiach (z toho 9 víťazných) 93,42-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,08 inkasovaného gólu na zápas.



Pre 19-ročného krídelníka Jedličku sa sezóna 2021/2022 predčasne skončila po zranení vo štvrťfinále play off proti Nitre. V 48 zápasoch nazbieral 38 kanadských bodov za 17 gólov a 21 asistencií. S priemerom 0,79 bodu na zápas bol najlepší v celej lige spomedzi hráčov do 20 rokov.